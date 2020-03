“El sistema político es patriarcal, mi reto es feminizar el partido”

Asambleísta usted es la única mujer que dirige un partido político en Ecuador ¿Qué experiencias le trajo este cargo?

En el partido he sido una militante desde la década de los ochenta, en el transcurso de mi vida política fui escalando al interno del partido, obtuve la presidencia del núcleo de mujeres de Pichincha, luego ocupé el cargo de presidenta electoral de la Izquierda Democrática (ID), cumplí funciones como vocal del Consejo Ejecutivo de Pichincha y llegué a ser la presidenta nacional del partido por decisión unánime de la convención nacional en 2016. Hay un elemento que me distingue y es la lealtad, nunca me fui en los momentos malos del partido, después del gobierno de Rodrigo Borja muchos se fueron, pero yo me quedé.



¿Cómo se ha enfrentado al sistema patriarcal al interior del partido?

Debo reconocer que hay un sistema patriarcal, el sistema político está hecho para, realmente, la militancia y para la dirigencia de hombres, por eso mi reto, casa adentro , es feminizar la política, hay patrones patriarcales que aún no se pueden derribar. Desde 2014, estoy en el proceso de refundación del partido.



¿Qué situaciones tuvo que pasar?

Yo diría que hay dos corrientes en el partido, una es la tradicional, que por suerte es minoritaria, la misma es muy obsoleta, que piensa en la política tradicional y por lo tanto que una mujer los dirija les molesta, les choca, además este grupo tiene patrones de comportamiento que se derivan en la descalificación y la falta de reconocimiento de los valores, independientemente de la condición de género.

¿Qué características tiene la otra corriente?

Mientras tanto, la otra corriente, que es la mayoritaria, que es innovadora, está integrada por jóvenes de edad y pensamiento, para ellos la lucha por los derechos es fundamental, la equidad de género, despenalización del aborto en casos de violación, el matrimonio igualitario, entre otros.

En qué corriente está el expresidente Rodrigo Borja

En la innovadora, él rompió paradigmas, instaura un modelo de estructura partidista moderno con identificación y una línea de pensamiento disruptivo para el momento, lanza el socialismo democrático, rompe los paradigmas radicales de los extremos. Yo retomo los principios de Rodrigo Borja, fueron los que me motivaron, ahora, en esta nueva era basándonos en los sistemas tecnológicos realzamos al partido con nuevas propuestas.

¿Cómo analiza la realidad de los partidos políticos al tener pocas mujeres o ninguna en la dirigencia nacional?

Creo que parte de varias puntos, que surgen del orden participativo de las mujeres, es decir, si no cambiamos los patrones de participación para que las mujeres y jóvenes sean parte de la vida política no trascendemos. Generalmente escucho la excusa de que a las mujeres no nos interesa la política, por eso no participamos. No es así, lo que no nos interesa, en general a las mujeres o jóvenes es la pérdida de tiempo, pues queremos ser actoras de cambio. Las mujeres estamos interesadas en hacer cambios de política real.

Usted señala que es necesario hacer cambios en los partidos que se acoplen a las necesidades de las mujeres

Desde mi visión cambié los horarios de sesiones, comprender la maternidad, ahora las militantes pueden utilizar los nuevos mecanismos tecnológicos, a través de video conferencias, Skype, etc. Implementamos un espacio para una guardería, para que las madres del partido lleven a sus hijos a las reuniones.

¿Ha sido víctima de violencia política?

Es muy duro, claro, en algunos casos, como comenté, por parte del grupo minoritario que existe en el partido, ha sido mínimo, pero hay violencia política, porque no aceptan que una mujer dirija o tome decisiones firmes sobre diferentes temas, a veces alzan la voz, se levantan y se van de las reuniones, creen que una mujer debe retroceder, pero no, me he enfrentado a esta situación.

Creo que las mujeres debemos prepararnos siempre, no solo en la formación ideológica, profesional, sino en cómo nuestro comportamiento debe ser firme para no permitir violencia política.



¿Hay un incremento de mujeres en las filas de la Izquierda Democrática?

Estuvimos en una etapa de transición, concluimos con la elección de las nuevas directivas. Implementamos en nuestro estatuto la paridad de género. Tenemos un presidente y dos vicepresidencias, en nuestro organigrama. Ahora contamos con dos compañeras que presiden a nivel provincial y en todas las provincias hay vicepresidentas. Estamos a poco de presentar un programa del partido que se llama “Ellas al 2021”, presentaremos el proyecto de género de la ID, queremos decirle al país que contamos con mujeres que pueden presentarse al desafío presidencial en los comicios del año 2021. (I)