PAIS baraja el apoyo a candidatura de Jairala

Sus asignaciones diarias no paran. Es asambleísta, secretario ejecutivo, presidente de Comisión y tiene como encargo la reestructuración total del movimiento Alianza PAIS.

EL TELÉGRAFO tuvo que esperar un mes para ser incluido en la agenda de Ricardo Zambrano. Habla de la renovación de la organización partidista.



¿Cómo nace la necesidad de renovación del movimiento?

Han sido seis meses bastante ocupados e intensos. Armamos el Nuevo PAIS o Renovación PAIS, como definimos a esta nueva etapa.

Renovación también es rendición de cuentas, hablamos de un movimiento que elimine la discrecionalidad al momento de seleccionar a sus dirigentes y a sus candidatos en elecciones generales.

PAIS ha sido el movimiento más grande tal vez de la vida Republicana de Ecuador. Estamos hablando de 1’400.000 militantes.



¿En qué provincias está pendiente la renovación?

Armamos las dirigencias provinciales en 18 de las 24 provincias. Este fin de semana avanzamos con 2 más y quedan 4 por resolver: Pichincha, Azuay, Loja e Imbabura.

¿Qué pasó en El Oro?

Es la primera vez en 11 años que llevamos un proceso de primarias. Hicimos un llamado a que toda esa base vuelva a tener vocería y voto en este proceso. En El Oro hubo compañeros que a lo mejor no entendieron o no leyeron el instructivo para que los procesos no lleven rasgos discrecionales. Tenemos definida la directiva. Hay un joven que ha estado en todo el proceso desde 2007.

¿Para cuándo queda la Convención Nacional?

Tenemos una fecha tentativa que sería para el 21 de julio. La última fue en mayo de 2017 y después debió darse en 2019, pero hemos adelantado a julio de 2018.

¿Qué esperan de la Convención?

Necesitamos que en esa Convención se apruebe el nuevo marco jurídico. Vamos a ampliar la base del movimiento hacia adentro y vamos a hacer grandes alianzas hacia afuera.

Hacia adentro serán las agrupaciones que no tienen vida jurídica. Por ejemplo Ecuador Unido, ABA, Frentes Amazónicos, de Mujeres, de Jóvenes.

Hacia afuera haremos un Gran Frente Nacional Progresista donde participen las organizaciones políticas con vida jurídica: Partido Socialista, Comunista, Centro Democrático, etc.

¿Las alianzas tendrán miras a las seccionales? En el caso de Centro Democrático ¿apoyarían a Jimmy Jairala para la Alcaldía de Guayaquil?

Definitivamente que sí. En algunos territorios y jurisdicciones tenemos identificados a actores políticos con mayor simpatía o intención de voto que los de PAIS. Si Jimmy Jairala está bien en números (encuestas) y quiere sumarse al Estado incluyente y equitativo, será nuestro candidato en Guayaquil.

¿Tienen ya otros nombres para las seccionales?

Por supuesto.

¿Puede darnos esos nombres?

Digamos que podría darle algunas claves importantes. Hemos hecho levantamientos y sondeos en algunas provincias, sobre todo las más grandes. Estamos claros que podemos hacer alianzas con candidatos fuertes.

¿Cuándo prevén publicar estos nombres?

Nosotros tendremos los nombres completos para julio, o más tardar agosto de este año.

¿Han tenido nuevos afiliados después de la desafiliación masiva?

La renovación nos permitió incorporar un sinnúmero de nuevos militantes. Casi 20.000 nuevos nombres desde noviembre de 2017. Con esta nueva etapa, después de la Convención Nacional, vamos a empezar con una fase de reinscripción de nuevos militantes.

¿Cuántos perdieron?

El Consejo Nacional Electoral nos mandó un registro de alrededor de 19.000 adherentes que se habían desafiliado.

Ha habido conflictos políticos por la gestión de su vicepresidenta María Fernanda Espinosa y parecería que PAIS no la ha apoyado...

Descartamos eso. Nosotros nos hemos pronunciado mediante comunicados en las redes que han sido bastante claros y frontales con respecto al respaldo de nuestra Segunda Vicepresidenta.

Ecuador o cualquier país del mundo no puede darse el lujo de deslegitimar la labor de un Canciller que hoy en día es Presidente de las Naciones Unidas. No podemos, desde la casa, bombardear o deslegitimar.

Hay denuncias en contra del prefecto de Manabí y su hijo...

En algunas provincias se hicieron alianzas con otras organizaciones. En Manabí hubo una alianza con el movimiento Unidad Primero que es el movimiento del prefecto de la provincia. Las faltas en las que haya incurrido el Prefecto deben ser analizadas y juzgadas en su movimiento.

¿Y en el caso de José Serrano?

La Comisión de Ética sancionó el acto. Aún no se ha cumplido el tiempo de amonestación pero ya está en ejecución. (I)