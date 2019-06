Padre Tuárez asegura que "no ha cometido ningún pecado" para llegar al CPCCS

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el sacerdote, José Tuárez, dijo el viernes 28 de junio, estar dispuesto a enfrentar el proceso fiscalizador iniciado en su contra por una supuesta alteración de su hoja de vida para postularse como consejero del organismo.

“El que nada debe nada teme”, dijo en un accidentado diálogo con los periodistas de Guayaquil, momentos antes de reunirse con dirigentes de varios sectores que lo respaldan.

#TelediarioEC | Con gritos, insultos y empujones, ciudadanos impidieron la labor de la prensa mientras se entrevistaba al titular del CPCCS, José Tuárez, durante un conversatorio con organizaciones sociales en Guayaquil. pic.twitter.com/WvK2TkypU8 — Telediario (@TelediarioEC) 28 de junio de 2019

Sobre el juicio político que impulsa en la Asamblea Nacional el legislador Fabricio Villamar, aseguró que no le preocupa.

“Si quieren mi cabeza, allí estoy. Yo solamente he sido electo por el pueblo y no he cometido ningún pecado”, sostuvo, en medio de los aplausos, gritos y consignas de sus simpatizantes, quienes no permitieron más preguntas y en una actitud violenta increparon a los periodistas.

Varias mujeres y hombres se ubicaron alrededor del sacerdote para impedir grabaciones. "Fuera prensa corrupta, lárguense, esto es de los ciudadanos", decían mientras otros empujaban a los reporteros hacia la salida de la sala.

No obstante el sacerdote pedía respeto para los medios, sin tener una respuesta positiva. (I)