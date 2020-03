Otto Sonnenholzner: “Somos el segundo país de América Latina en contagios”

El vicepresidente Otto Sonnenholzner declaró que Ecuador atraviesa un grave momento por la propagación del COVID-19 en el país y que es hora de que la población tome seriamente lo que ocurre. En una cadena nacional emitida la noche de este martes 24 de marzo, el funcionario de Estado recapituló todas las acciones que ha tomado el Gobierno para combatir la epidemia.

“Llevamos días luchando de hacerle entender a los ecuatorianos que entre más nos distanciamos físicamente más nos preocupamos los unos de otros”, inició. Sonnenholzner enfatizó que el aislamiento obligatorio es la mejor forma de prevenir la enfermedad y disminuir el número de casos registrados.

Con 1.082 infectados (hasta el último reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos), el Ecuador es la segunda nación de América Latina en contagios. El Vicepresidente alertó que de no contenerse la pandemia, no habrá médicos para atender a los habitantes y se “tendrá que escoger a quién salvar y a quién no”.

El presidente Lenín Moreno dispuso el toque de queda nacional desde las 14:00 del miércoles 25 de marzo. Su vicepresidente agregó esta noche que si el nivel de contagios no frena, el Gobierno no dudará en “extremar las medidas”.

Desde mañana el toque de queda se amplía en todo el país. Desde las 14:00 hasta las 5:00 se restringe la circulación, excepto para las actividades esenciales. ¡Quien incumpla será sancionado! Primera vez: USD 100. Segunda vez: un salario básico. Tercera: prisión. — Lenín Moreno (@Lenin) March 24, 2020

En su mensaje a la nación, Sonnenholzner también solicitó el apoyo de los empresarios para afrontar la crisis económica que se vendría a causa de la paralización de ciertas actividades. “La historia no perdonará a quienes pudiendo salvar este país y no quisieron”, sentenció.

“Vamos ecuador, tómalo en serio. No ayudemos al virus a expandirse”, finalizó en su intervención, de 10 minutos. Algunas de las medidas más importantes que resumió en la cadena fueron:

Cerrar todas las fronteras.

Prohibición de corte de servicios básicos.

Empresas de telecomunicación no suspenderán su servicio por falta de pago.

Jornada laboral presencial suspendida hasta el 31 de marzo.

Sistema educativo suspendido.

Precios fijados para productos de primera necesidad.

Suspensión de eventos deportivos, artísticos, musicales, entre otros.

Pagos de abril, mayo y junio se diferirán para los próximos seis meses. (I)