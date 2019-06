Ministro Oswaldo Jarrín: No habrá base aérea en Galápagos

El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, afirmó que no se busca instalar una base aérea en el archipiélago y sostuvo que existe una “mala intención” para confundir a la ciudadanía.

La explicación la ofreció en el marco de la inauguración de la conferencia para analizar la nueva Ley de Seguridad Marítima, organizada por el Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador (IAEN).

Dijo que la propuesta para ampliar el aeropuerto de San Cristóbal, en Galápagos, responde a una necesidad de operar con los aviones militares para ampliar la vigilancia, entre ellas aeronaves extranjeras, como el Orion P3 de los Estados Unidos. La idea es que estos aviones no estarán permanentemente en las islas sino que actuarán en caso de emergencia y por pocos días.

"Será un avión y una vez al mes, no más de tres días (…) para emergencia o reabastecimiento, especialmente en las noches. No habrá un destacamento permanente, no habrá una base”.

Desde el año pasado, los aviones militares de Estados Unidos (P3 y Awac) realizan vuelos para patrullar el mar ecuatoriano y su centro de operaciones ha sido Guayaquil. Según el Ministro, su vuelos permitieron dar golpes contra el narcotráfico y otros delitos.

Para Jarrín es necesario que el país tenga con una normativa moderna para la vigilancia de nuestro océano, por eso pidió a la Asamblea que debate y apruebe el proyecto de Ley de Navegación, Gestión de Seguridad y Protección Marítima. (I)