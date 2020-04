ONU destaca el esfuerzo del Ecuador para enfrentar la pandemia

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, expresó su reconocimiento al esfuerzo del Ecuador para mitigar el impacto del covid-19 en el país. En una carta remitida al representante permanente del Ecuador ante la ONU, Luis Gallegos Chiriboga, Guterres destacó la buena coordinación entre equipos humanitarios y mecanismos nacionales de emergencia.

Pese a que Ecuador cuenta con 8.450 casos positivos de coronavirus y está en el cuarto lugar de mayores contagios en Sudamérica, la ONU valora el compromiso por los grupos vulnerables. Mediante campañas como ‘Dona Una Mano Ecuador’ se entregan kits alimenticios a familias de escasos recursos que se ven afectadas por la paralización de actividades durante el periodo de aislamiento.

Guterres mencionó que la organización mundial apoya a la Secretaría Técnica del Plan Toda Una Vida, cartera de Estado encargada del aspecto social en el Gobierno Nacional. La ONU también le agradeció al Ecuador por apoyar su postura de alto al fuego global para que exista paz en el planeta mientras se combate un enemigo común, el virus.

Ecuador es uno de los países que respalda la gestión de la ONU durante la pandemia. Estados Unidos, por instrucción de su presidente Donald Trump, suspendió el financiamiento a la Organización Mundial de la Salud (OMS) por un supuesto mal manejo de la crisis.

