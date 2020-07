Nuevos ministros se incorporan al gabinete presidencial

El gabinete presidencial fue reorganizado en cuatro ministerios, dos entidades y una consejería. El presidente Lenín Moreno, a través de Twitter, agradeció este jueves 9 de julio de 2020 a los funcionarios que dejaron de pertenecer a su equipo.

“Queridos ministros que nos dejan, ¡el país agradece su compromiso y entrega en un momento de trascendencia histórica para consolidar nuestra democracia”, dijo el Jefe de Estado.

Queridos Ministros que nos dejan, ¡el país agradece su compromiso y entrega en un momento de trascendencia histórica para consolidar nuestra democracia! (1/2) pic.twitter.com/Ze05EvRFzp — Lenín Moreno (@Lenin) July 9, 2020

A partir de este viernes 10 de julio, Luis Gallegos ocupará el cargo de canciller, en lugar de José Valencia, quien presentó su renuncia el miércoles.

María Caridad Vela será la nueva secretaria de Comunicación, en reemplazo de Gustavo Isch, quien estuvo en este cargo por alrededor de dos meses.

Andrés Isch, quien ya era funcionario del Ministerio de Finanzas, remplazará a Luis Poveda en el Ministerio de Trabajo. Tras la renuncia de Marco Ávila a la gerencia de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), Andrés López, quien ya era laboraba en esa institución, ocupará dicha función. Él tendrá a su cargo la liquidación de ocho empresas públicas.



Silvana Vallejo dejó la dirección del Servicio de Contratación Pública (Sercop) y pasará a ser Consejera Presidencial en Compras Unificadas. Mientras que a la cabeza del Sercop estará Juan Aguirre. Además, se anunció que Julio Recalde asume el Ministerio de Vivienda en reemplazo de Guido Macchiavello Almeida.

Este jueves 9 de julio de 2020, el Presidente se reunió con los nuevos integrantes de su gabinete, a quienes encomendó contribuir al cumplimiento de los cuatro ejes del Gobierno: fortalecer el sistema de salud, garantizar la alimentación, la sostenibilidad del empleo y la dolarización.

Las modificaciones en el gabinete se efectúan a 11 meses de que concluya este periodo constitucional. En esta semana, Moreno recibió las renuncias de 8 de sus funcionarios, entre ellos la del vicepresidente Otto Sonnenholzner.

Los siete nuevos funcionarios de Estado



Romo: “Hoy se envía terna de vicepresidente”



El presidente de la República, Lenín Moreno, enviará este viernes 10 de julio de 2020 a la Asamblea Nacional los nombres que conforman la terna de los aspirantes a vicepresidente de la República, en reemplazo de Otto Sonnenholzner, quien dejó su cargo el martes 7.

Así lo anunció este jueves 9 de julio, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en una entrevista a Radio Quito. Mencionó que tan pronto la Asamblea conozca la renuncia de Sonnenholzner, el Ejecutivo nombrará al ministro que se encargará de la Vicepresidencia hasta que el Legislativo designe al cuarto segundo mandatario del actual régimen.

De acuerdo con el artículo 150 de la Constitución, el pleno tiene 30 días de plazo para pronunciarse sobre el nuevo vicepresidente, pese a que el artículo 43 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa habla de un tiempo de 15 días.

“La terna puede permanecer en análisis (en la Asamblea) durante 30 días, por lo que por norma constitucional la tiene que encargar a un ministro y así lo hará mañana (hoy)”, con la finalidad de evitar un vacío de poder, dijo la Ministra.

Hasta tanto, varios nombres suenan en la conformación de dicha terna, entre ellos el de Agustín Albán, secretario de Educación Superior, y Xavier Lazo, ministro de Agricultura; sin embargo, todavía no hay nada confirmado.

El miércoles pasado, el titular de la Asamblea, César Litardo, convocó para el viernes 10 de julio, a las 09:00, al pleno del Legislativo para tratar la renuncia del vicepresidente.

La designación del nuevo segundo mandatario debe hacerse con al menos 70 votos de los asambleístas, la mayoría absoluta de sus miembros.

Si no se designa en el plazo indicado, se elegirá al primer candidato de la terna por medio del ministerio de la ley.

Romo indicó que desde hace “algún tiempo” conversó con Sonnenholzner sobre su posible candidatura a la presidencia para las elecciones de 2021. “Habíamos tenido esa conversación desde hace algún tiempo, porque no es un asunto no conversado, no discutido en la interna del Gobierno y, sobre todo, el vicepresidente lo comentó con el Presidente en varias ocasiones”, señaló.

Además, la funcionaria recalcó que el Gobierno no tendrá ningún candidato para los comicios del próximo año. (I)



La ministra de Gobierno, María Paula Romo, señala que el Gobierno no tendrá candidato presidencial. Foto: Archivo