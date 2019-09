Nuevos integrantes del Consejo Nacional de Competencias se conocerán la próxima semana

La sala del exsenado de la Asamblea Nacional y el coliseo de la Unidad Educativa Municipal Sebastián de Benalcázar, ubicados en Quito, son los escenarios escogidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para instalar los colegios electores que designarán a los nuevos representantes de los gobiernos autónomos descentralizados (prefecturas, municipios y juntas parroquiales) y sus suplentes ante el Consejo Nacional de Competencias (CNC).

Según el cronograma del CNE, a las 10:00 del lunes 16 de septiembre de 2019, se instalarán los colegios electorales para los municipios, mientras que a las 15:00 de ese mismo día, lo harán los de las prefecturas. El martes 17 de septiembre será el turno de las juntas parroquiales, a las 10:00. Tras cada proceso, se conocerán a los ganadores.

En caso de no existir quórum, se esperará un tiempo estimado y el CNE instalará la sesión con los miembros acreditados que se encuentren presentes.

El artículo 118 del Código Orgánico de Organización Territorial Autónomo Descentralizado (Cootad) menciona que los representantes de los gobiernos seccionales ante el CNC "serán elegidos mediante colegio electoral convocado por el Consejo Nacional Electoral de acuerdo a las normativas que establezca para el efecto".

La norma indica que el Consejo de Competencias estará integrado por un delegado o delegada permanente del Presidente de la República, quien presidirá la entidad. En este caso es José Augusto Briones, actual secretario General de la Presidencia.

A él se sumarán los representantes de los municipios, prefecturas y juntas parroquiales, más Piedad Tapia, quien es actualmente la Secretaria Ejecutiva del Consejo, quien tiene voz, pero no voto.

El CNC debería tener un representante de los gobiernos regionales y distritos metropolitanos, pero hasta ahora " en Ecuador no los tenemos", dice Cristian Proaño, asesor del Consejo Nacional de Competencias.

"La Constitución dice que deberían conformarse, pero hasta ahora no hay. Pero hay una duda, ya que se dice que Quito es Distrito Metropolitano, no, Quito no lo es, es un municipio más, porque aún no tiene el estatuto autonómico para ser Distrito Metropolitano", explicó Proaño.

Los nuevos integrantes del CNC se reunirán periódicamente para tratar y resolver asuntos como determinar las competencias residuales que deban ser transferidas a los gobiernos autónomos descentralizados, promover y vigilar que se cumpla con los mecanismos de participación ciudadana en la gestión de los gobiernos autónomos descentralizados, entre otros. (I)