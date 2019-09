Álvaro Noboa se apunta como el líder de un nuevo país llamado 'América'

Una “anécdota” o “propuesta estrafalaria”. Así calificaron este lunes 23 de septiembre académicos el mensaje del empresario ecuatoriano Álvaro Noboa y su mensaje integracionista regional.

El cuatro veces candidato presidencial publicó el pasado 21 de septiembre un vídeo en redes sociales donde llama a realizar una “cruzada” para crear un solo país llamado ‘América’ que integre a todos los latinoamericanos.

Óscar Monteros, decano de la escuela de Relaciones Internacionales del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), comentó que “pensando en una propuesta seria, no tiene ninguna cabida”.

La propuesta de Noboa se convirtió en tendencia en redes sociales. A pesar de esto, Montero consideró que existe un “tema de fondo” en las palabras del político.

Una propuesta sin sustento

Esteban Santos, abogado y docente en la Universidad de las Américas (UDLA) en Ciencias Políticas, coincidió en que la propuesta de Noboa, líder del Prian, no tiene “ningún sustento”.

Además, acotó que ya han existido propuestas regionales como Área de Libre Comercio de las Américas (Alca), Mercado Común del Sur (Mercosur) o Unasur que no cumplieron su objetivo.

“Los procesos de integración son largos, tediosos, complejos, pero tienen un factor común: lo que buscan es que los ciudadanos podamos tener mejores condiciones de vida”, apuntó Santos a Medios Públicos.

Los procesos de integración entre países deben ofrecer normas de competencias, apertura de mercados y seguridades jurídicas, enfatizó.

En una entrevista vía Skype con los Medios Públicos, Noboa ahondó sobre su propuesta, en la que se ofrece para liderar "América" como país.

¿Cómo nace su propuesta de crear un país llamado América?

La idea nace de una manera de agradecerle a Dios por tanta bendición y creo que la mejor manera de ser consecuente con Él es sirviendo a los demás. Esta propuesta va a ayudar mucho no solo a la gente pobre, sino a todos los miembros del continente a mejorar su condición educativa y económica, social, salud, vivienda, sus automóviles y todo lo que ellos necesitan, porque en América hay todo, es autosuficiente.

En América hay grandes fabricantes de autos, constructores de viviendas, hay petróleo y pienso, además, que hay dos países que se están desarrollando: China e India con una población superior a América. ¿En qué es distinto el ciudadano chino al ciudadano de América? En que se han dedicado -y eso quiero que haga América- a subir su nivel cultural y educativo, tecnológico y a trabajar mucho en genética.

En cuanto a alimentos, América tiene mucha más capacidad de generar alimentos que China, entonces eso es un punto a favor nuestro, tiene mucho más acero, petróleo y una tierra agrícola muy grande, hay áreas inmensas con capacidad de producción, entonces podemos autoalimentarnos y exportar a otros países.

Estamos de acuerdo en que tenemos un continente rico en materias primas e industrializado, ¿pero qué tan factible es su propuesta en un contexto mundial cuando el gobierno de Donald Trump cierra sus fronteras, Reino Unido busca separarse de la Unión Europea, entonces hay una tendencia de los países poderosos a mantener un cierto proteccionismo y mantener las distancias con los países en vías de desarrollo?

De lo que yo he leído de Trump de sus declaraciones, él lo que está tratando es darle prioridad a sus ciudadanos y al emigrante legal, Él lo que no quiere es que venga un señor que entre ilegalmente a una granja y compita de una manera no justa con un americano que paga impuestos, que tiene seguro social, que tiene mil obligaciones con su país hasta ir a la guerra y que venga ese inmigrante ilegal que le diga al dueño de una finca yo le cobro la mitad pero contráteme a mí.

El primero que debió haber reaccionado y no lo hizo fue el presidente de México, porque quiere ampliar más el comercio que tiene con EE.UU y comprende el punto de vista de Trump de que no vengan ilegales a ofrecer su trabajo por la mitad de precio a quitarle el trabajo a los legales y a los americanos.

En nuestra América hay grandes diferencias de orden económico, social, político, cultural, ¿entonces cómo unificar estas grandes diferencias en este país único que propone?

Diferencias tenemos pero nos amamos. Yo he recorrido Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá y me siento bien recibido y me siento muy cómodo. Soy trilingüe, yo hablo el idioma de Canadá, que es el francés de Montreal, hablo inglés y español.

Tengo una vida social y comercial más grande que la que tengo en Ecuador, yo fui a un colegio internacional a los 13 años, donde mis compañeros eran familiares de Rockfeller, de Estados Unidos; de Grecia; Kazavubu, hijo de un presidente del Congo Belga, entonces ahí nos enseñaron a que todos somos iguales y que todos podemos llevarnos bien.

Conocí a Fidel Castro en Nueva York cuando convocó a hombres de negocios para que inviertan en Cuba y jamás sentí hostilidad de Fidel hacia mí. Entonces yo pienso que esas pequeñas diferencias son superables.

¿Quién o que país mantendrá el liderazgo en este conglomerado de países?

El líder de la cruzada soy yo, pero yo no aspiro -sería un error mío- a ser el primer presidente de América, eso debe venir de un consenso de todos los americanos. Yo creo en una América que crea en democracia, en la libertad de prensa, de culto, libre empresa y comercio y respetando todas las religiones. Esa América es la que quiero liderar hasta fundarla, pero una vez fundada debe venir del pueblo americano la figura que haga de presidente.

¿Usted conversó con otros líderes antes de lanzar esta propuesta?

No. Quise hacerlo primero espontáneamente y ver las respuestas y sí que he tenido una gran respuesta. El video sobre el huracán Irma (septiembre de 2017), que todo el mundo lo vio, no ha tenido tantas llamadas y personas que me mandan mensajes positivos. Siempre hay unos por ahí que me dicen que estoy loco, pero eso es parte de esto. A (el extinto expresidente de Ecuador) Velasco Ibarra también le decían loco, a (el físico alemán Albert) Einstein también le decían loco, eso es casi un piropo para mí.

Pero hay muchas reacciones en redes de tono burlesco, ¿qué opinión le merecen?

Yo tengo una alta autoestima, yo solito me monitoreo y solito me corrijo cuando estoy haciendo algo mal. Y no dejo que un fulano que me diga que estoy loco llegue a cambiar mi ruta.

¿Alguien lo asesoró en esta cruzada o la idea es originalmente suya?

Ya se han presentado bastantes personas que quieren trabajar conmigo. Y espero que usted también se sume. La idea es mía, inspirada por Dios y en agradecimiento a Dios por las miles de bendiciones que me ha dado.

¿Una vez presentada la propuesta, cuál va a ser la hoja de ruta de aquí en adelante?

Primero, despertando una emoción, una expectativa, un deseo y una participación y reclutamiento en la cruzada, y espero que usted y otras personas se recluten. El poder social presionará a los políticos hacia ese camino.

¿Cómo reclutarse?

Hablando, escribiéndonos por correo electrónico, por redes sociales, por lo que sea y mantener una red a nivel americano, en constante comunicación y más adelante hacer manifestaciones de solidaridad hacia esta idea.

Algunas personas han dicho en redes sociales que esta propuesta tendría relación con las elecciones presidenciales de 2021

Le dije que no aceptaba ser presidente de América, este sueño me lleva más hacia servir a todos los americanos, inclusive al Ecuador. Una radio hizo una encuesta de por quién votaría para el próximo presidente de Ecuador y el 75% contestó por Álvaro Noboa, pero yo ya no estoy en el plan de ser presidente, sino de fundar una nación para el bien de la nación.

¿Descarta de plano entonces una candidatura presidencial para el 2021?

Ya lo propuse la última vez, de que declinaba mi candidatura para que los líderes grandes se unan. Así como en Ecuador se tienen que unir en toda América, porque los problemas políticos que han habido en Ecuador son los que han impedido un desarrollo de educación, tecnológico, de todo tipo que China sí los tiene, en cambio nosotros nos pasamos en escándalos de corrupción y el pueblo está asqueado de los políticos. (I)