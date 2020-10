“No podemos permitir que existan candidatos con corona”

La candidatura de la coalición UNES, de Andrés Arauz, no está inscrita, mientras el CNE aún no analiza su solicitud de inscripción. El movimiento AHORA presentó un recurso contra esa alianza al TCE.

Michael Aulestia, director del movimiento político AHORA, conversó con este Diario sobre la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral que rechazó el recurso de esa organización para dejar sin efecto la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), que le dio 48 horas a la alianza UNES, para reemplazar al candidato a la vicepresidenci Rafael Correa.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) declaró que es improacedente el recurso presentado por el movimiento AHORA porque no cumplió con el procedimiento legal y administrativo. Todo queda todo en manos del Consejo Nacional Electoral (CNE). ¿Qué dice usted sobre esa decisión?

Es una cuestión absurda. Nos notificaron a las 23h30 del domingo, que con el voto de la mayoría, es decir, de tres de los cinco integrantes de ese organismo, desecharon nuestro recurso. Pero no hemos agotado la instancia en el CNE. No hemos objetado la candidatura de Andrés Arauz-Rafael Correa por la alianza UNES. En ninguna norma se dice que se agote el trámite en vía administrativa y peor que aún que se pueda negar justicia en sede jurisdiccional a un tema importante como este.

Tampoco la sentencia de los tres jueces del TCE debate los argumentos de fondo que presentamos: se violentó la democracia interna y nunca cumplieron con los requisitos para inscribir o reemplazar a un candidato a la vicepresidencia de la alianza UNES.

¿Por qué cree que el TCE tomó esa resolución?

En esta sentencia hay dos excusas de los jueces principales de este Tribunal, no firman el doctor Joaquín Viteri ni el presidente del Tribunal, Arturo Cabrera. Mientras la doctora Ivonne Coloma y el doctor Wilson Ortega, que actúan en esta causa , tienen vínculos con el correísmo. Por ejemplo, la doctora Coloma fue secretaria del TCE en el exgobierno.

Los 10 años del poder de Rafael Correa permitió que los correístas estén enquistados en todas las instituciones del Estado. Lamentablemente, es difícil confiar en la transparencia en el ámbito electoral.

Pero la coalición UNES, el 1 de octubre, presentó un recurso electoral a la resolución del Consejo Nacional Electoral, que le concedió 48 horas a la para reemplazar su candidato a la vicepresidencia para los próximos comicios del 2021. ¿El CNE puede conceder ese plazo a una candidatura que ha presentado varios problemas?

El CNE hizo una errónea interpretación a la norma, no debió darle ese plazo para subsanar ese requisito. No existe un reemplazo al binomio presidencial, no se culminó el proceso de la democracia interna. Es decir, Rafael Correa jamás hizo la aceptación de su candidatura a la vicepresidencia de forma personal. Además, el CNE conocía que Correa estaba inhabilitado para participar en estas elecciones porque ya fue dos veces presidente de la República después de la Constitución de 2008. También conocían que él enfrentaba un proceso judicial y que se venía la sentencia por el caso Sobornos 2012-2016.

¿Ustedes emprenderán otras acciones?

Sí, la ciudadanía no debe confundirse por la venta de humo que hace el correismo. Ellos dicen que el binomio ya está calificado y en firme, pero no es verdad. Todavía tenemos recursos legales para impugnar esa candidatura en el CNE. UNES no ha cumplido con los procedimientos de democracia interna, está deslegitimada y tienen vicios desde su naturaleza. No podemos permitir que existan candidatos con corona, que se burlen de la ciudadanía, y se presenten con las credenciales que incumplen los requisitos de la norma electoral.

Presentaremos la objeción a esa candidatura en el CNE y de ser el caso iremos nuevamente al TCE.