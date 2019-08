Nebot está en contra de condenar a mujeres víctimas de violación por abortar

El Pleno de la Asamblea intentará el martes 6 de agosto del 2019 concluir con el segundo debate del proyecto de reforma a la Ley Orgánica Reformatoria del Código Integral Penal (COIP).

Uno de los temas polémicos que destaca es el referente al aborto no punible. Y el líder del PSC, Jaime Nebot, se refirió al tema este lunes 5 de agosto y dio luces de cómo votaría su bloque.

En un comunicado publicado en redes sociales, Nebot asegura que está en contra del aborto, pues cree en proteger la vida desde la concepción. Sin embargo, dice, que también está "en contra de que las mujeres víctimas de violación sean condenadas y encarceladas por haber decidido abortar".

Nebot explica que hay mujeres víctimas de violación que, pese a todas las penalidades, deciden abortar y lo hacen en la clandestinidad, "lo que en muchísimos casos causa la muerte de la mujer y del ser que ha concebido. Por lo tanto el problema es, además, social y de salud pública".

"Condenar el aborto debe ser la norma, pero toda norma tiene su excepción", puntualiza Nebot al concluir su comunicado.

LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN Y EL ABORTO pic.twitter.com/oxBom6RegO — Jaime Nebot (@jaimenebotsaadi) August 5, 2019

Estas declaraciones generan rechazo y apoyo en las redes sociales. Por ejemplo, la Red Familiar Guayaquil indica que este 2019 presentó al bloque del PSC "una propuesta de alternativas no privativas de libertad, sin necesidad de legalizar el #AbortoPorViolacion pues tampoco queremos mujeres víctimas de violación que tomaron la mala decisión de matar a su hijo, en la cárcel".

"¡El que sea un tipo penal ya criminaliza a la mujer que tome esa decisión. Y obliga a utilizar sistemas clandestinos donde pierden su vida. Ya abran la mente!, escribe de su lado Vero Cáceres.

El q sea un tipo penal ya criminaliza a la mujer q tomé esa decisión! Y obliga a utilizar sistemas clandestinos donde pierden su vida!! Ya abran la mente!! — Vero Caceres (@verocaceres8) August 5, 2019

Rossana Queirolo respondió al exacalde en Twitter. "Jamás puede ser la solución acabar con una vida. Los políticos de turno deben buscar la manera de proteger al bebé, ayudar a la madre y castigar duramente al violador! ¿Por qué no se presenta un proyecto de ley contra el agresor? ¿Por qué la victima debe ser el más inocente?", apuntó.

Jamás puede ser la solución acabar con una vida. Los políticos de turno deben buscar la manera de proteger al bebé, ayudar a la madre y castigar duramente al violador! Porqué no se presenta un proyecto de ley contra el agresor? Porqué la victima debe ser el más inocente? — Rosanna Queirolo (@rosannaoficial) August 5, 2019

El 1 de agosto pasado, Ximena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia, expuso el contenido de las reformas y mencionó que se consideraron 69 proyectos, se reformaron 60 artículos a través de 50 comisiones generales, se incorporaron 17 artículos nuevos, 4 transitorias y una disposición final.

El aborto no punible (proceso practicado por un médico bajo consentimiento) está contemplado en el artículo 150 del COIP. Peña recordó que ese artículo no fue creado para criminalizar la interrupción del embarazo. Lo que se plantea es añadir dos excepciones modificando el literal dos que menciona el embarazo por violación.

La legisladora indicó que se debe incluir interrupción cuando se trate de incesto o inseminación no consentida, o cuando el embrión padece patología congénita incompatible con la vida extrauterina. Para ello no se debe superar las 14 semanas de gestación y se requiere el consentimiento de la víctima.

La asambleísta advirtió que esta reforma no despenaliza el aborto y que sigue siendo criminalizado en Ecuador, a pesar de la reforma. Añadió que no obliga a la mujer a interrumpir el embarazo, "pero permite que la mujer violada pueda decidir si desea continuar o no con un embarazo resultado de una violación".

La legisladora Lourdes Cuesta (CREO) expresó su desacuerdo con el último punto. Por ello presentó junto con los asambleístas Esteban Torres y Henry Cucalón un informe de minoría con el cual argumentó su postura. "Aunque se trate de un crimen condenable, como la violación, ¿qué culpa tiene ese ser? Yo defiendo la vida desde el momento de la concepción”, reiteró.



Peña planteó sugirió el jueves al Pleno debatir las reformas al COIP por Libros a efectos de analizar ampliamente y de manera planificada el articulado para construir una normativa que permita establecer herramientas claras para los operadores de justicia. (I)