¿Quién reemplazará a Nebot?, el tema que copó el discurso del propio Nebot

Fue su última sesión solemne por la Fundación de Guayaquil. Este 25 de julio de 2018, Jaime Nebot empezó su despedida del cargo que ha mantenido por 18 años. Las próximas fiestas julianas tendrán a otra persona comandando este evento que ahora se realiza en el Palacio de Cristal, en la zona más al sur del Malecón 2000.

Y Nebot dejó en claro que sería su última ocasión por estas fiestas -aún le resta la sesión del 9 de octubre-. Si bien le pidió a los asistentes que no se preocupen porque dejará su cargo, también les inyectó dudas, preguntas y hasta "consejos" para decidir a su reemplazante.

"Analicen qué candidato hace peligrar sus logros y su porvenir, o por el contrario, quién puede servirlos igual o mejor que yo y simplemente voten por esa persona. Esa es la solución, ese es el mejor blindaje para el futuro de Guayaquil", exigió Nebot a sus seguidores.

Aunque en la previa se hablaron de las "421 obras que se inauguraron solo en julio" para la ciudad, el tema electoral venidero copó el discurso del que se va.

"No creo que haya un ser humano tan perverso que quiera llegar a un cargo público con el propósito de perjudicar a sus conciudadanos. Pero si el elegido no sabe administrar y no tiene equipo para hacerlo, es desordenado e irresponsable, o contrata más personal del que necesita, o si se endeuda mucho y gasta en lo que no debe, entonces se quedará sin dinero y sin crédito y ustedes sin obras y sin servicios suficientes", alertó Nebot sin dar nombre sobre quién describía con sus palabras.

Pero dio una pista. "Ya se propone que no se ahorre dinero para el nuevo aeropuerto internacional...", dijo Nebot y -de rebote- se refería a las críticas del actual prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, quien se ha opuesto a la edificación de una nueva terminal aérea.

"¡Que nadie experimente con ustedes! ¡son ciudadanos, no ratoncillos de laboratorio! En la jaula para roedores que estén ellos, jamás ustedes", emplazó el aún Alcalde de Guayaquil.

Nebot no dijo quién saldrá de las entrañas del Partido Social Cristiano (PSC) para postularse a reemplazarlo en el Sillón de Olmedo, pero en un pasaje de su intervención dijo que esa persona debería defender a la ciudad "como una madre lo hace por sus hijos"... Y las cámaras (¿casualidad?) apuntaban a Cynthia Viteri que estaba en primera fila.

"Sin duda van a elegir con su voto a la persona que merecen, capaz de continuar y mejorar nuestra obra, de cumplir compromisos nuevos, de garantizar su prosperidad y agigantar su autoestima", zanjó Nebot. (I)