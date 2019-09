Moreno aceptó renuncia de su exconsejero Santiago Cuesta

El presidente Lenín Moreno aceptó la renuncia de su consejero Santiago Cuesta, quien anunció su renuncia al cargo la noche del 9 de septiembre de 2019.

Mediante el Decreto Ejecutivo 869 emitido este martes 10 de septiembre, Moreno dispuso, además, la eliminación de la Consejería de Gobierno para el mejoramiento de la Eficiencia y Optimización del Estado, que estuvo a cargo del exconsejero.

Además, desaparece el Comité Coordinador de Gestión Delegada, que se encargaba de identificar proyectos que se desarrollen bajo la modalidad de gestión delegada, con la intención de obtener financiamiento en condiciones favorables para el Estado.

Moreno agradeció a Cuesta por “los valiosos y leales servicios prestados en el desempeño de sus funciones”.

En entrevistas concedidas a distintos medios, Cuesta expresaba permanentemente sobre sus planes para atraer inversores interesados en áreas estratégicas del Estado. También se refería a asuntos de coyuntura política y económica.

En su cuenta de Twitter, Cuesta también agradeció a Moreno por la confianza.

"A mis amigos que me siguen por Twitter y a los que no los son, les comunico que el día de hoy he presentado mi renuncia al presidente Moreno. Para mí ha sido un privilegio y un honor haber podido trabajar con un gran ser humano y amigo. A mis detractores les digo adiós”, redactó en la red social. (I)