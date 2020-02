Presidente Moreno pide reformar la Ley de Movilidad Humana

El presidente de la República Lenín Moreno pidió, el martes 4 de febrero de 2020, a la Asamblea Nacional que apruebe las reformas a la Ley de Movilidad Humana que el Ejecutivo envió al Legislativo en julio de 2019.

Moreno manifestó este martes durante la suscripción de un convenio de seguridad ciudadana que la reforma "nos permitirá expulsar y deportar a aquellos extranjeros que vienen al país a delinquir o que son encontrados cometiendo delitos".

"Los extranjeros que vienen a disfrutar las maravillas de este país siempre son bienvenidos. Los hermanos del mundo siempre son bienvenidos. Los delincuentes, no. Aquellos que vienen a dañar nuestra sociedad, a asesinar, a delinquir, a hacer crimen organizado, no. Ellos no son bienvenidos. Este tema es prioritario. No hay país con cero delincuencia, es verdad. Pero podemos acercarnos si trabajamos de manera coordinada", precisó el Jefe de Estado.

Tres días atrás, una mujer de 68 años fue asesinada frente a un centro comercial en Quito. La Fiscalía informó que el sospechoso es un extranjero, de 19 años, sobre el cual recae una prisión preventiva. Ello desembocó a la firma de un acuerdo de seguridad entre el Gobierno y los municipios locales.

En las reformas a la Ley de Movilidad Humana se tiene previsto cambiar el procedimiento para la deportación de extranjeros infractores. (I)