Moreno es declarado Huésped Ilustre de Pereira y recibe distinción honorífica

El presidente de la República, Lenín Moreno, recibió esta mañana la Orden "Cruz de los Fundadores" en el grado de Caballero, por parte de la Alcaldía de la localidad colombiana de Pereira, donde participará del VI Gabinete Binacional.

"Muchas gracias hermanos pereiranos por la calidez fraterna que me han entregado", escribió el Mandatario en su cuenta en Twitter al agradecer la distinción honorífica que exalta a quien destaque por sus aportes cívicos, patrióticos o altruistas.

En el acto, se resaltó la trayectoria profesional de Moreno, tanto en el sector público como en el privado. También la gestión que el Jefe de Estado ha realizado a favor de las personas con discapacidad y de la comunidad en general.

Además, el Mandatario fue declarado Huésped Ilustre de la ciudad.

Acto seguido fue recibido por su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, para una reunión bilateral previo al Gabinete Binacional. (I)

He sido declarado esta mañana huésped ilustre de la hermosa Pereira y he recibido del Alcalde de la ciudad la Orden “Cruz de los Fundadores” en el grado de Caballero. Muchas gracias hermanos pereiranos por la calidez fraterna que me han entregado. #EncuentroColombiaEcuador pic.twitter.com/41M5InrxBE