Moreno destaca cambio de semáforo a verde en Daule en corto tiempo

El presidente de la República, Lenín Moreno, mantuvo una reunión con el alcalde del cantón Daule, Wilson Cañizares, con quien trató sobre las acciones ejecutadas por este GAD para el control de la pandemia del covid-19 y el cambio a verde del semáforo.

La cita contó con la presencia del gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duart, el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, y Juan Sebastián Roldán, secretario general de Gabinete de la Presidencia.

En el encuentro, Cañizares detalló las decisiones tomadas por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal para reactivar las actividades económicas en la localidad, en función del mecanismo del semáforo de riesgo.

El alcalde precisó que para llegar al color verde se tomaron en consideración los lineamientos establecidos por el COE nacional, el cumplimiento de medidas de seguridad, la infraestructura sanitaria con la que cuenta la ciudad y la información epidemiológica. En este contexto, Cañizarez destacó la colaboración del personal militar, policial y de salud en este proceso.



"El virus no se va a ir de nuestro lado, pero con las autoridades y pueblo unido, junto con el Gobierno que nos ha apoyado nos permite resultados positivos, como los que hemos obtenido", apuntó.

Explicó que el color verde del semáforo les permite trabajar más, "que las obras se reaperturen y de alguna manera permite trabajar a la ciudadanía llevando el sustento diario".

Cañizares aseguró que en tres semanas con el semáforo en amarillo no existió un incremento sustancial de contagios. "La tasa de mortalidad se mantiene incluso en cero. Los albergues no han sido necesarios y hay camas disponibles en los hospitales".



De su lado, Moreno indicó que el cambio de semáforo a verde en Daule, en un tiempo tan corto, "no significa una casualidad", sino que es producto de la colaboración entre el gobierno local y las diferentes instituciones. De allí que felicitó al alcalde Cañizares. "El primer cantón del país al que vengo, desde que se generó el covid-19 es a Daule. Es el reconocimiento de un presidente al esfuerzo, al sacrificio de un pueblo tradicionalmente trabajador, generoso y de mucha entrega".

Daule, primer cantón que visito luego del aislamiento y segundo en el país en color verde del #SemáforoEc. ¡Felicitaciones al alcalde de esta hermosa ciudad, @WilsonCanizares! Un gran trabajo y la responsabilidad ciudadana, les permitieron avanzar en la reactivación económica. pic.twitter.com/rNQVbN3f2A — Lenín Moreno (@Lenin) June 2, 2020

"Felicitaciones por el trabajo que han hecho, un ejemplo de lo que debe hacer todo el Ecuador: cumplir las normas de bioseguridad como el uso de mascarillas, el mantenimiento de la distancia, el aseo y, para quienes se encuentran en estado de vulnerabilidad, permanecer en los hogares", añadió Moreno.

El alcalde Cañizares agradeció el respaldo durante la emergencia sanitaria. Entre las estrategias que se aplicaron en el cantón guayasense durante el color amarillo –y que motivaron la decisión de cambiar a verde– estuvieron la habilitación de dos clínicas móviles equipadas y con personal médico de asistencia sanitaria.

Asimismo se puso en servicio una ambulancia para atender durante las 24 horas, las emergencias. Se entregaron, además,1.000 pruebas rápidas para detección de covid-19 y equipos de bioseguridad al Hospital Básico de Daule.

También se habilitaron dos centros de atención provisional para que pacientes con síntomas leves del virus reciban los cuidados pertinentes y se mantengan en aislamiento.

En los sectores comerciales con gran afluencia, se distribuyeron 50.000 mascarillas, se sanitizaron calles y avenidas, entre otras acciones para evitar nuevos contagios. (I)