Ministra de Gobierno pide a asambleístas interpelantes que den la cara

En una misiva enviada por la ministra de Gobierno, María Paula Romo, al presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Elio Peña Ontaneda, ratificó su disposición y voluntad de colaborar para que la Comisión cumpla con su función.



Así se pronunció ante el pedido de juicio político en su contra que realizó este 13 de octubre el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) a la Comisión de Fiscalización por supuestamente haber incumplido con sus funciones en el manejo de la crisis que vivió el país en octubre de 2019.



No obstante, solicitó que el representante de la Comisión exija a los asambleístas interpelantes que salgan de la comodidad que representan las sesiones vía Zoom, en sus hogares, en donde han permanecido los últimos siete meses, mientras ella ha enfrentado la pandemia y las adversidades producto del paro del mes de octubre de 2019.



"Por esta razón exijo que mi juicio político sea presencial y que quienes me interpelen den la cara y asuman la responsabilidad de lo que acusan", finalizó.



He enviado una carta al Presidente de la Comisión de @FiscalizacionAN, para solicitar que mi juicio político se realice de manera presencial; para que los interpelantes me enfrenten, como yo he enfrentado las crisis que ha atravesado el país. — María Paula Romo (@mariapaularomo) October 13, 2020