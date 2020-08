Mike Pompeo le solicita a China controlar pesca ilegal en Galápagos

El secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, expresó su apoyo al Ecuador por los inconvenientes con la flota pesquera china que rodea el archipiélago de Galápagos y pone en peligro a la fauna marina.

A través de su cuenta de Twitter, Pompeó declaró que su país respalda al Ecuador y le solicitó a la República Popular China que “deje de participar en la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

It is time for China to stop its unsustainable fishing practices, rule-breaking, and willful environmental degradation of the oceans. We stand with Ecuador and call on Beijing to stop engaging in illegal, unreported, and unregulated fishing.