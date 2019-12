Migrantes mantienen expectativas por censo

El 60% de los migrantes venezolanos que residen en el país han sido censados a través de las ventanillas de Servicio de Apoyo Migratorio del Ministerio de Gobierno. Así lo dio a conocer Betzabeth Jaramillo, representante de la embajada de Venezuela en Quito, por el gobierno de Juan Guaidó.

Hasta el 2 de diciembre se constataron 160.408 en la plataforma www.consuladovirtual.gob.ec, paso previo para el censo que consiste en la toma de las huellas dactilares, foto y confirmación de los datos proporcionados en la página web.

Luego de 24 a 48 horas les llega un correo de confirmación si aplican o no a una visa humanitaria. Para ello, es necesario que el extranjero cuente con un pasaporte (con fecha de caducidad máxima hace cinco años) y un certificado de antecedentes penales apostillado en el caso de los mayores de edad.

Sin embargo, existe una preocupación en esta comunidad, ya que Jaramillo estima que el 85% de los migrantes en el país no cuenta con su pasaporte porque la mayoría ha viajado con su cédula de identidad o carta andina. Además han perdido el documento por robo u otros motivos.

Andrew Castro, de la fundación Mueve, que agrupa a comunidades venezolanas, estima que es apenas el 40% de personas el que no cuenta con su pasaporte. Él explica otros factores. “No lo tienen no porque no quieran sino porque el papel y material del pasaporte no hay en Venezuela. Además hay corrupción, porque si un pasaporte te cuesta $ 100 y haces el trámite no te llega, pero te lo consiguen en $ 1.000 por la vía irregular”.

Ambos coinciden en que después de conocer la cifra exacta de los venezolanos en el Ecuador se considere una modificación o alternativa para que puedan acceder al visado humanitario debido a la dificultad para obtener un pasaporte. “Esperamos que al tener los datos de todos se pueda articular una política pública para que luego exista otro proceso de regularización con cédula u otro documento que los venezolanos sí puedan presentar”, indicó Jaramillo.

No obstante, la comunidad venezolana opta por solicitar un documento denominado “prórroga” que extiende el periodo de validez del pasaporte y este sí es reconocido por la Cancillería de Ecuador. “Este es un adhesivo que te lo pegan en tu pasaporte que dice vale 5 años más y es como una visa”, dijo Castro.

Del mismo modo, es difícil conseguirlo pues aseguran que hay corrupción en el sistema de entrega. Mientras, el consulado de Venezuela en Guayaquil, del gobierno de Nicolás Maduro, emite comunicados sobre los beneficiados que deben acudir a una cita de pasaporte a través de su cuenta de Instagram.

Censo de migrantes

El país cuenta con 15 oficinas de Servicio de Atención Migratoria que atienden de 08:00 a 16:00. Durante el registro, personal de migración toma las huellas dactilares a los solicitantes y la atención no toma más de 10 minutos.

Personal que trabaja en el sitio asegura que en promedio se registran 100 turnos por día y que cada turno permite el registro del cónyuge y los hijos del solicitante.

No obstante, Juan Orlando, abogado defensor de un grupo de venezolanos, señaló que al inicio del proceso hubo una falla en el sistema y se emitieron turnos con fechas posteriores al plazo del censo, es decir, después del 31 de marzo de 2020. “Sí esto pasó, pero el mismo sistema después dio la posibilidad de elegir otras nuevas fechas e hicimos el cambio”, señaló.

El Ministerio de Gobierno, al ser consultado sobre si se han detectado fallas en el sistema, descartó que se emitieran turnos posteriores al límite establecido en el decreto 826, del 25 de julio pasado.

Las oficinas están ubicadas en Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Portoviejo, Ambato, Machala, Imbabura, Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas, Santa Elena, Tena, Latacunga, Loja y en el puente Rumichaca. (I)