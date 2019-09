El uso medicinal del cannabis abre el debate entre médicos

La Asamblea Nacional tiene pendiente convocar a una sesión del pleno para conocer si aprueba o no el segundo debate al Código Orgánico de Salud (COS). Esta propuesta, construida a lo largo de seis años y de varios presidentes del Legislativo, tiene temas que provocan discusión.

Uno de sus temas sensibles es el uso del cannabis como paliativo para enfermedades graves o incurables.

El proyecto no pretende legalizar el uso recreativo de la marihuana, ni tampoco despenalizar el delito de microtráfico en Ecuador.

Esta materia divide a las bancadas legislativas. Por un lado están las que aceptan ese uso; por otro están las que lo rechazan.

:

Los legisladores tratan de llegar a un acuerdo para permitir la importación de productos de cannabis de uso terapéutico o medicinal, no la siembra, producción y comercialización de la marihuana en el país.

Fernando Callejas, asambleísta del movimiento CREO, acepta el uso medicinal del cannabis, pero bajo el esquema de importación, “y eventualmente que se permita su cultivo”.

Por ello, insta al presidente de la Asamblea, César Litardo, a convocar al pleno para aprobar el vódigo. Recomienda analizar artículo por artículo los temas en los cuales no existan acuerdos.

“Aún no se llama a segundo debate porque supuestamente no hay un acuerdo. En temas controversiales no habrá unanimidad de criterios. El pleno tiene que aprobar por mayoría lo que crea conveniente o no para el país”, dice Callejas.

Con él coincide Eduardo Zambrano, de Revolución Ciudadana. Está a favor del cannabis como uso medicinal, pero bajo regulaciones y estrictos mecanismos de control. Para él, este tema se debió votar y finiquitar antes del receso legislativo.

“Hay asambleístas que están con la postura de aprobar el COS y otros no, pero como he dicho, en estos temas que impactan al ámbito social, siempre se requieren mecanismos reguladores”.

Médicos contra el cannabis

Pero ese desacuerdo se extiende también en la sociedad. El doctor Francisco Plaza subraya que el cannabis para uso medicinal es un mito. ¿Por qué? Uno de los componentes del producto, el tetrahidrocannabinol o THC, es el único que se puede usar exclusivamente para el dolor.

“Las demás sustancias que forman parte del cannabis son tóxicas. Tienen efectos sobre el sistema nervioso central y acciones negativas porque generan el uso y abuso de la marihuana”, subraya Plaza.

Según él, si la Asamblea aprueba el uso medicinal del cannabis, perjudicaría al país. “Tienen que archivar esta propuesta, pues llevaría a nuestra juventud al mundo de las drogas”, insiste Plaza.

Esa última línea comparte el exministro de Salud Francisco Andino. Él dice que Ecuador no está preparado para la liberación legal de una nueva droga.

Recuerda que el cannabis tiene 400 sustancias, entre ellas psicotrópicas y de esas, algunas beneficiosas como el cannabidiol (CBD) o cannabinol (CBN), esta última se sintetiza en Estados Unidos para ciertas enfermedades, como la epilepsia o el párkinson.

Según él, el problema es el THC que se encuentra en la marihuana. Si se permite el autocultivo o el uso casero del medicamento, puede calmar algunos tipos de problemas neurológicos, pero provocaría lesiones de atrofia o alteraciones del lenguaje, de la parte cognitiva y de la memoria.

Para Andino, la solución es que en el Cuadro Básico de Salud se incluya el CBD y el CBN, como parte de los tratamientos y estrategias de trastornos. “Y así se acaba toda la discusión”.

En cambio, Xavier Erazo, de Guayaquil, espera que la Asamblea cambie de parecer y permita la siembra, producción y comercialización del cannabis.

Hace más de 20 años, Erazo consumió por primera vez cannabis como uso recreativo. Hoy usa cannabis medicinal en gotas de CBD, hechas en Ecuador, de manera preventiva, para mantener su estado de ánimo o prevenir un insomnio.

Señala que su mamá dejó las pastillas para dormir y ahora usa las gotas de CBN y su abuela lo utiliza en alcohol para frotarse en las rodillas.

“Lastimosamente a la Asamblea no le llegó mucha información (del cannabis) o tienen otros intereses que no son los de la salud pública y su acceso”. Según él, importar el cannabis perjudicaría a las personas que consumen estos productos.

Erazo cita un ejemplo: en Estados Unidos el cannabis medicinal cuesta $ 80, $ 100 y $ 120. Mientras que en Ecuador los costos oscilan entre $ 20 y $ 40. (I)