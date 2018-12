Mauricio Pozo declina precandidatura a alcaldía de Quito

El economista Mauricio Pozo declinó este lunes 10 de diciembre su participación como precandidato a la alcaldía quiteña.

"He agotado mis esfuerzos por formar una unidad entre aspirantes a la alcaldía (..), pero al no encontrar la apertura y disposición de ellos para declinar sus intereses en beneficio de la ciudad he decidido no participara en el proceso electoral", comentó Pozo en rueda de prensa.

Agradeció además al Partido Social Cristiano (PSC) y a su máximo líder Jaime Nebot por el apoyo brindado y el respeto a su decisión personal.

"Estoy agradecido también con todos los quiteños que me respaldaron y aunque en este proceso no estaré eso no quiere decir que a futuro no entre en alguna contienda electoral".

Pozo reiteró que Quito necesita una persona con perfil de administrador para aplicar los correctivos que permitan soluciones prácticas a temas trascendentales como la movilidad, la basura, la seguridad. (I)