Gándara: “Assange puede salir de la embajada en Londres, no corre ningún riesgo”

Está en Nueva York para asistir a la graduación de su nieto. Mauricio Gándara, internacionalista, columnista, exembajador, exlegislador, exsecretario de la Administración Pública, habló con EL TELÉGRAFO sobre la reducción de funcionarios en la Cancillería y la política internacional.

La excanciller María Fernanda Espinosa hizo una reducción de personal y funcionarios en el Ministerio de Relaciones Internacionales. ¿Cómo mira ese cambio?

Hizo bien, la Cancillería debe tener nuevamente un personal eficaz para asesorar a los gobiernos de izquierda o de derecha. Se requieren funcionarios técnicos para implementar las decisiones políticas del Gobierno. Es necesario, además, restablecer a la Academia Diplomática, a la Junta Consultiva de Relaciones Exteriores. En el gobierno de Correa se cuadriplicó el número de funcionarios. El excanciller Ricardo Patiño tenía más de 100 asesores, según el informe preliminar del examen especial de la Contraloría. Los funcionarios deben ser técnicos, de carrera, no amiguitos.



Según la Cancillería, el número de embajadas y consulados creció en los 10 años del expresidente Rafael Correa...

El exmandatario siguió los pasos del coronel Chávez. Estaba empeñado en tener relaciones con África, con Medio Oriente. Y la Cancillería abrió embajadas y consulados en algunos países de esas regiones. Apoyó a Irán, visitó al dictador de Libia, Muamar el Gadafi, e hizo gala de su amistad con el último dictador de Europa, de Belarús: Aleksandr Lukashenko. Todo eso fue político y respondió a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

¿Cómo solucionar el tema de Assange?

Assange puede salir de la embajada, no corre ningún riesgo. Los países europeos no tienen tratado de extradición en naciones donde hay pena de muerte. Es decir, si Assange sale no le pueden extraditar a EE.UU. No hay un juicio en su contra en ese Partido Demócrata contra Rusia y Wikileaks porque favorecieron a Trump. Assange aprovechó su libertad condicional y se metió en la Embajada de Ecuador. Le abrieron las puertas, a las 22:00. Kinto Lucas, exvicecanciller, le dijo que le darían asilo. (I)