La Ministra de Gobierno, María Paula Romo, se refirió a la situación de los médicos postgradistas referente a la suscripción de contratos de servicios ocasionales como lo dispone la Ley de Apoyo Humanitario vigente desde el 22 junio 2020. “Vamos a darle viabilidad a este reconocimiento a los postgradistas. Como he indicado, no se ha dado nunca antes en el país, y hay muy pocos países que pagan un salario a quien estudia un postgrado, pero en estas circunstancias, el país así lo ha decidido con sus postgradistas.”

Y es que la situación de los médicos se agrava con el pasar de los días. Por eso, el pasado martes protagonizaron una intensa jornada de manifestaciones. Uno de los médicos que estaba en la marcha en el centro de la capital expresó “llevamos cincuenta días desde que la ley ha sido aprobada. Trabajamos más de 300 horas mensuales y ninguna remuneración. Somos parte del sistema de salud.”

El pasado martes, los representantes de los postgradistas se reunieron con autoridades del Gobierno y se habría llegado a acuerdos. Sin embargo, los profesionales de la salud anunciaron que no regresarán a trabajar hasta que sus pedidos se formalicen.

Pablo Arévalo, médico postgradista de la Universidad Católica del Ecuador en un video en la cuenta de La Voz del Tomebamba habló sobre la suspensión indefinida de las actividades, “3505 médicos del país van abandonar sus puestos de trabajo. No vamos a suspender los servicios, no vamos a paralizar cirugías, no vamos a suspender procedimientos, pero suplicamos a la ciudadanía nos entienda que no podemos seguir así.”

Sobre la participación de la policía durante la marcha, el Comandante del Distrito Metropolitano de Quito, el general Fausto Salinas en su cuenta de twitter aclaró: “He conversado con el representante de los médicos postgradistas sobre un incidente. Le he manifestado el aprecio y respeto de la Policía por su trabajo, y ofrezco una disculpa ante cualquier exceso.”

La Ministra de Gobierno ante esto añadió, “yo estaba con ellos reunida cuando algunos de sus compañeros empezaron a reportar una desproporción en la respuesta de la Policía. El General Salinas se disculpó, yo también lo hice.”

Resta esperar una nueva reunión que podría desarrollarse este viernes, según lo anunciaron los representantes de los médicos postgradistas. (I)