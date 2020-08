María Paula Romo: "Las mafias a las que combato se alinean"

Los casos de corrupción en los hospitales y estructuras de “mafias”, posibles modificaciones para las próximas elecciones y la finalización del estado de excepción fueron las temáticas que abordó este viernes 28 de agosto, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en una entrevista que ofreció en radio Democracia. Estas fueron sus principales declaraciones:

La posibilidad de no volver obligatorio el voto ¿no es como una invitación a la gente que no quiere saber de la política?

Se están analizando varias cosas, porque vamos a una elección sin precedentes, en una época compleja para Ecuador, cómo evitar que el evento electoral se convierta en un factor de contagio masivo (…). Alguien decía cómo van a reabrir las playas y revisar el tema de la votación, pero no hay relación, porque el día de la votación salimos a la calle unas 8 o 10 millones de personas, salimos en grupo, acompañados, en familia, entonces tenemos que pensar cómo vamos a hacer esas elecciones en medio de la pandemia (…)

Estamos analizando los protocolos de bioseguridad para el uso de los esferos porque pasan de mano en mano; el ingreso al recinto electoral, se permitirá la entrada solo que del votante; la posibilidad de más mesas por recinto que evitaría colas largas o ayudaría a que haya más distancia (…); el tema del horario del sufragio, si pudiera extenderse unos minutos o una hora más, la discusión no está mal, estamos analizando eliminar la multa para estas elecciones, porque una persona que tiene una persona de la tercera edad en casa lo pone en riesgo extremo y probablemente no irá a votar por precautelar su vida y la de su familia…



Pero si es un adulto mayor tiene la opción de no ir a votar…



Así es, pero no solo los adultos mayores están en riesgo, sino quienes vivan con él, pero se está analizando el tema, no hay resolución, no hay documento en firme…

Pero sí discutir con el CNE todas las preocupaciones del COE…

Hay algunas que podrán ser factibles, otras de plano hay que descartarlas, porque en ese equilibrio debatimos entre la reactivación económica y la salud, ahora también debatimos entre la salud y no afectar la legitimidad democrática del proceso electoral, eso debemos lograr, pero evitar el diálogo y la reflexión y pasar a la agresión, al ataque y descalificación es sorprendente. Este estado hay que superarlo, hay que recuperar la tranquilidad, la racionalidad para debatir.



Pero como que nos acostumbraron a la confrontación, al odio, la división, la descalificación y eso como que quiere quedarse…

Hay días en que ese odio, esa confrontación es irracional, parece que va ganando la batalla, por eso hay que regresar a las ideas, por ejemplo, sobre el tema del voto, creo que muchos han opinado y no han escuchado la reflexión completa, cuál es el análisis complejo, difícil: luego de más de 160 días de manejar la emergencia, no es sencillo el tema del sistema de salud. Eso nos obliga a discutir todas las posibilidades, con apertura, con ideas, creo que todo eso vale la pena y eso hemos recuperado, lo que pasa es que veces creo que extrañamos que venga alguien -espero no sea así- que diga: así se hace y usted no llora.

Vemos que la pandemia desnuda otras actividades como la corrupción, como el tema de los hospitales…

Creo que esa es otra de las trampas; se ha hablado de asambleístas vinculados con el tema del manejo de los hospitales pero a qué asambleísta se está investigando, pero todos estamos diciendo: dónde estará la ministra de Gobierno, y no contentos con esto hay superinvestigaciones y superevelaciones. Hay un asambleísta preso por el contrato del hospital de Pedernales. Yo denuncio el uso del dinero del anticipo porque empieza a sacarlo en efectivo; según la conversación de un testigo, lo iban a usar para pagar mi juicio político, para destituirme, yo denuncio e inicio la investigación, enfrento la pelea en la Asamblea y ahora pretenden que las responsabilidades estén en mi; todos los días seguimos buscando y deteniendo, pero en esa red no hay ningún asambleísta, no hay lógica en esa explicación, pero alguien ha diseñado eso para atacar a quien está combatiendo el problema. En ese chat, en cuál se habla de una obra pública, o contrato (…) para mi la verdadera revelación de ese teléfono es que el señor Mendoza conversaba conmigo, no ha tenido ningún otro contacto político, no hablaba con contratistas o con alcaldes de Manabí, no habló con quien le encontramos $ 300 mil en efectivo, ¡por favor!, mi patrimonio no es de ese tamaño después de 20 años de ser funcionaria pública y luego profesora…

¿Usted encuentra un ataque a la Ministra de la Política y a la persona que junto al Presidente ha abierto una puerta al retorno a la democracia? ¿Parece que están peleando con esas bandas entonces?



Hay días donde varias bandas se alinean y hoy varias de esas mafias están alineadas contra mi. En la política a los políticos nos definen nuestros actos a nuestros aliados y nuestros adversarios y yo estoy muy orgullosa de los míos.

Este esfuerzo de construir y reconstruir ¿no le plantearon alguna vez que para respaldarla necesitaban algo y usted aceptó algún nombre, puede pasar?

A mi no me ha pasado eso de apoyarte o respaldarte porque no lo habría permitido, hay cosas que ni siquiera se proponen, porque no lo sé, se tendría que conocer el fuero íntimo de la persona, pero a mi no me las proponen (…), por eso considero que las mafias a las que combato se alinean.

Esta estructura ¿logramos combatirla y sacarla?



Creo que son estructuras delictivas enquistadas por muchos años, no creo que están solo en la salud, sino que se dirigieron en la salud en este tiempo, porque ahí es donde más recursos quedaban, con esta época de gran complejidad económica, austeridad y recorte y de poner la casa en orden eso hizo que mucho pongan sus ojos, sus garras en ese lugar, así que habrá que mirar bien y ojalá que estas investigaciones sirvan para desestructurar estas organizaciones que estaban acostumbradas a lucrar del estado. No son nuevas ni aparecieron con la pandemia, ojalá esta disputa tan dura y difícil valga la pena.



¿Ha conversado con el Presidente la resolución de la Asamblea sobre su destitución?



El Presidente me hizo saber que cuento con su respaldo y que esa es la situación: mucho trabajo, muchos temas pendientes y seguir haciéndolo mientras cuente con el respaldo del Presidente, que me ha ratificado luego del pronunciamiento de la Asamblea, que ha hecho una jugada muy hábil: ha convertido una noticia sobre el gobierno, no sobre los asambleístas, así que es un mensaje de que no me perdonará que haya denunciado a uno de los suyos …

Pero lo que se reflexionaba es sobre los chats si son verdaderos ¿es así?

Sí, es verdad, son verdaderos y yo converso con muchas personas…

¿Y no le generaba alguna duda?

Como Ministra de la Política coordinábamos muchas cosas, recordemos que el asambleísta Mendoza estaba presidiendo la Comisión Económica, que tramita leyes urgentes del Ejecutivo, reformas económicas y tributarias exclusivas del Ejecutivo; si recibo una consulta es porque eran iniciativas del Ejecutivo y sugiero cuáles son las líneas políticas para una ley, ese es mi trabajo; pero nunca hablo de una obra o contrato, tengo chats muy cordiales con asambleístas de otras bancadas, me bromeo y nos mandamos mensajes…



Hay que tener cuidado, así como con las fotografías que uno se toma…

Hay que tener cuidado de no hacer cosas incorrectas, de eso hay que cuidarse, de no hacer nada incorrecto.



En el COE ¿qué últimas decisiones ha tomado, Ministra?

Primero, la reactivación sigue bastante bien, a diferencia de Perú y Colombia, estamos con actividad económica y productiva, con aeropuertos abiertos, circulación autorizada y esto es muy importante. La Corte Constitucional nos ha enviado su dictamen sobre el último estado de excepción, en que este tiene un límite y cuántas veces puede declararse; hay ese limite y está a punto de cumplirse, la Corte ha dicho esta es la ultima ocasión que se autoriza una excepción. Tenemos que pasar a un régimen ordinario…

¿Se ha venido trabajando ya en cómo regresar al ordinario con algunos cuidados y responsabilidad ciudadana?

Exacto, con todos los cuidados, no va a regresar a lo ordinario, sino que se retirará la excepción, por ejemplo: los municipios que tienen el control del tránsito, pueden regular el control de placas, pero no necesitan el estado de excepción, podrían emitir una ordenanza de regulación de placa, por ejemplo, esto ya pasaría a decisión de cada municipio. Pueden regular los horarios de funcionamiento de establecimientos, pero no pueden decir que las personas no pueden circular en determinadas horas porque la libre movilidad solo la puede suspender el estado de excepción.