Rivadeneira: “Aquí no se integra una mayoría, si no habrá un Consejo de siete miembros”

Ella dijo que no está de acuerdo con la eliminación del organismo, pero que respetará esa decisión.

La abogada manabita María Fernanda Rivadeneira fue la candidata con mayor votación (2,5 millones) en las elecciones de marzo de 2019 para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

¿Qué se espera del nuevo Consejo de Participación?

Fundamentalmente lo que espera el país y esta consejera es trabajar por el pueblo ecuatoriano. Nosotros fuimos elegidos para impulsar la participación ciudadana, luchar contra la corrupción, elegir autoridades, las que faltan, no las que ya están en funciones.

¿Cree que con la conformación de este nuevo Consejo se equilibrarán las fuerzas políticas en su interior?

Primero, uno de los lineamientos es que nosotros no venimos por ningún partido político. María Fernanda Rivadeneira viene como ciudadana, al igual que el resto de los consejeros. Debemos actuar de acuerdo con las atribuciones que fuimos elegidos y no podemos ir más allá porque la ley no lo permite, debemos respetar la independencia de poderes.

¿Cómo analiza la posición de eliminar las facultades del Consejo de Participación?

No estoy de acuerdo a pesar de que ya existe un dictamen de la Corte Constitucional, que lo respeto. La vía para eliminar el Consejo sería una Asamblea Constituyente y no a través de una reforma parcial, pero si el pueblo ecuatoriano así lo decide seré la primera en respetarlo.

Usted fue la candidata con mayor votación, ¿le corresponde la presidencia?

Nos manejaremos como dice la ley, donde se habla del consenso de los siete consejeros. Todos tenemos el mismo derecho, las mismas obligaciones. Si no nos unimos en un solo punto, que es el Consejo, no merecemos estar en esos puestos; aquí no soy yo, sino los ciudadanos.

¿Revisarán lo actuado por los cuatro consejeros destituidos?

No hay que revisar lo actuado estos 60 días porque no se efectuó la elección del Secretario Técnico de Participación ni del Secretario contra la corrupción. Pero si el pleno decide en algún contexto cambiar algún secretario lo puede hacer, eso es decisión de los siete. (I)