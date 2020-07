“Ley de Extinción de Dominio es básica para acabar con la corrupción”

El pleno del Legislativo inició el debate del informe preparado por la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea sobre la Ley de Extinción de Dominio.

La asambleísta Mae Montaño cree que la normativa se convertirá en una herramienta fundamental en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en el país.

¿Cuál es el objeto de la Ley de Extinción de Dominio?

Regular el procedimiento para eliminar la propiedad de los bienes cuando no se justifica su origen legítimo en el proceso de adquisición o tenencia. La acción de extinción de dominio es patrimonial, no es sobre la persona, por eso no hay afectación a la presunción de inocencia.

Lo que se trata es de que el fiscal pruebe o presente los indicios que determinen si un bien fue adquirido de manera legal y así no aparezcan personas que, por ejemplo, ganan un sueldo básico y son dueñas de mansiones.

¿De qué manera se lo hará?

Es una ley interesante porque la materia que trata es autónoma y distinta a cualquier otro proceso, penal o civil, pues el objeto es regular el procedimiento para recuperar bienes de manos de personas que los obtuvieron ilícitamente. En noviembre de 2019 iniciamos con el análisis y ahora está en primer debate en el pleno. Esperamos que en dos meses se la apruebe.

¿Esta ley permitirá procesos más rápidos?

Por supuesto, durará máximo 12 meses, a diferencia de lo que sucede actualmente; como es un juicio penal para iniciar reclamos por las propiedades adquiridas con recursos de la corrupción o el delito, se necesita una sentencia ejecutoriada de culpabilidad. Con esta ley no importa si la persona es enjuiciada o no, pues es un procedimiento contra los bienes.

¿Se necesitarán fiscales y jueces especializados?

Así es, deben ser personas que conozcan de la materia y así lleven procedimientos efectivos y justos. (I)