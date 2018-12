Luis Fernando Torres deja la Asamblea para participar en las elecciones

Luis Fernando Torres (Movimiento Cambio) formalizó la mañana de este miércoles 19 de diciembre su renuncia a la Asamblea Nacional para postularse como candidato a la Alcaldía de Ambato.

En rueda de prensa, Torres destacó sus 6 años consecutivos en la Asamblea. Dijo que ha participado en más de 200 debates en el Pleno, realizado sobre 100 pedidos de fiscalización y presentado una docena de proyectos de ley.

También indicó que su trabajo ha tenido como ejes luchar contra la inseguridad ciudadana, "por eso solamente he apoyado las leyes que castiguen a los delincuentes y no he apoyado las que les dan privilegios procesales".

Antes de dejar la Legislatura oficialmente, pidió al presidente de la República, Lenín Moreno, que a través del canciller "solicite en la OEA la inmediata intervención humanitaria y militar en Venezuela para que esa migración no siga afectando a las ciudades ecuatorianas y para que los venezolanos puedan vivir mejor".

Torres ya ocupó la Alcaldía de Ambato entre 1992 y 2000, de la mano del Partido Social Cristiano (PSC). (I)