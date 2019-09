Proyecto de Ley sobre casos de personas desaparecidas espera segundo debate

El proyecto de Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas está listo para segundo debate en el pleno de la Asamblea Nacional.

El documento fue aprobado el martes 10 de septiembre en la comisión ocasional creada para el estudio y diseño del marco legal.

El presidente de la mesa y legislador por CREO, Absalón Campoverde, enfatizó que la propuesta determina los derechos de las personas desaparecidas; obligaciones de los familiares de las víctimas y la responsabilidad del Estado para que en un trabajo en conjunto se puedan encontrar a los desaparecidos.

El proyecto de tres capítulos ordena el tratamiento de los casos bajo la premisa de la "presunción de vida" para de esta forma desencadenar los mecanismos de búsqueda y localización de las víctimas.

Así también mecanismos de cooperación internacional para hallar a las personas fuera del territorio ecuatoriano.

El documento cuenta con 65 artículos, 9 disposiciones generales y 9 disposiciones transitorias, más una disposición reformatoria al artículo 21 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para la creación de una nueva comisión dedicada exclusivamente para tratar todos los temas de Derechos Humanos en la Asamblea Nacional.

Entre sus objetivos está clarificar el número de desaparecidos en el país, ya que la Fiscalía, El Ministerio de Gobierno y grupos ciudadanos cuentan con diferentes cifras y cronologías.

Asimismo la norma solicita que en el Código Orgánico Integral Penal se tipifique la "desaparición involuntaria" para que permita la reapertura de procesos en caso en encontrase nuevas pruebas del cometimiento del delito.

"(La ley) No permite que la Fiscalía pare la investigación porque cuando no se haya el cuerpo de la persona desaparecida, no se puede enjuiciar a las personas involucradas en la desaparición", enfatizó la legisladora de Revolución Ciudadana, Silvia Buendía.

Actualmente se estima que en Ecuador hay 4000 desaparecidos, pero la falta de concordancia entre las instituciones no permite un trabajo 100% eficaz para encontrarlos y sancionar a los responsables de la ausencia involuntaria de las víctimas.

El marco legal dispone la creación de un sistema único de registro que articule a 18 instituciones públicas para tener un diagnóstico real y así obtener políticas públicas que resuelvan este problema.

El proyecto de ley propone que exista en cada delegación provincial de la Fiscalía, operadores especializados en desaparecidos, acompañados de constante capacitación para la Policía Nacional.

El 20 de junio de 2019, en la sesión 602 el pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió en primer debate esta propuesta legal. Campoverde, sostiene que trabajan en diálogos con el Presidente del Legislativo para que sea debatida como máximo en la segunda semana de octubre, y de esta forma pueda ser aprobada antes de diciembre. (I)