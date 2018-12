Lenín Moreno liberó de funciones a Vicuña

A tres días de que cumpliera 11 meses en el cargo, la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, deja temporalmente sus funciones.

Este lunes 3 de diciembre, el presidente Lenín Moreno “liberó de sus funciones” a Vicuña, para que pueda ejercer sin interferencias de ningún tipo su derecho a la legítima defensa, ante las denuncias de presuntos cobros indebidos a sus excolaboradores cuando era legisladora de la provincia de Guayas por el movimiento Alianza PAIS.

El Jefe de Estado indicó que por la delicadeza de las funciones, el secretario general de la Presidencia, José Agusto Briones se encargará de la Vicepresidencia.

Vicuña estaba a cargo de la presidencia del Comité de Reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, por el terremoto de 2016, dirigía el Comité de Economía Popular y Solidaria, era titular de la Coordinación con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y encargada de la articulación del mandato ciudadano expresado en la consulta popular.

Según el artículo 149 de la Constitución, “…La Vicepresidenta o Vicepresidente de la República, cuando no reemplace a la Presidenta o Presidente de la República, ejercerá las funciones que esta o este le asigne”.

Vicuña pide licencia sin sueldo

Pocos minutos después del anuncio de Lenín Moreno realizado pasado el mediodía, en el Palacio de Gobierno, la vicepresidenta María Alejandra Vicuña, mediante las redes sociales, difundió una carta que le habría enviado al jefe de Estado en horas de la mañana.

En un mensaje por su cuenta en Twitter precisa que ha solicitado una licencia sin remuneración, “para ejercer mi legítimo derecho a la defensa y no afectar la gestión de Gobierno, especialmente las funciones a mí encomendadas”, y adjunta la carta.

En el escrito precisa. “Estimado Presidente. El proceso de legítima defensa que debo sostener en la Fiscalía General del Estado, por investigaciones motivadas por denuncias que se difundieron sin contraste alguno en un medio de comunicación, y con evidente malicia la semana pasada, me obliga a planificar mi legítima defensa con mi equipo jurídico.

Y con la finalidad de no distraer el cumplimiento de las múltiples funciones que usted me ha encomendado; considero señor Presidente que en esta primera etapa, es mi responsabilidad y deber con el país, solicitarle que me conceda una licencia sin remuneración hasta el 31 de diciembre del presente año, a fin de que este proceso no afecte la gestión del Gobierno”.

Tras 11 años de activismo político y a sus 40 años de edad, Vicuña se convirtió en la nueva vicepresidenta de Ecuador en enero de este año, en reemplazo de Jorge Glas, sentenciado a seis años de prisión por asociación ilícita para delinquir en el marco de la red de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht en Ecuador.

A nivel legislativo, Fabricio Villamar, asambleísta del movimiento CREO, dijo que espera reunir hasta mañana las firmas necesarias para formalizar la solicitud de juicio político en contra de la Vicepresidenta,ante la Comisión de Administración Legislativa (CAL).

El parlamentario aseguró que ya tiene 58 rúbricas y aspira contar con el respaldo del propio bloque legislativo de PAIS y los denominados correístas.

Sigue siendo Vicepresidenta

La ministra del Interior y de la Política, María Paula Romo, enfatizó que el anuncio del Presidente se refiere específicamente a que las funciones de María Alejandra Vicuña fueron suspendidas hasta que resuelva el problema de la acusación que tramita la Fiscalía.

La funcionaria indicó que por estos motivos encargó las tareas de Vicuña al secretario de la Presidencia, José Agusto Briones. Aunque evitó contestar de si la acción del Presidente obedecía al retiro de la confianza en la Segunda Mandataria, la ministra

Romo recalcó que como dijo el Jefe de Estado, se lo hizo para que “dedique todo su esfuerzo a su legítima defensa”.

La funcionaria del Interior aclaró que Vicuña conservará su nombramiento como vicepresidenta. (I)