Presidente Moreno niega poseer cuentas o empresas offshore

El presidente de la República Lenín Moreno rechazó, en su mensaje a la nación la noche del martes 26 de febrero de 2019, tener cuentas o empresas offshore a nombre suyo, de familiares, amigos o conocidos y negó la compra de un departamento en Europa tras los rumores que circularon en redes sociales en días recientes.

En la cadena señaló al exmandatario Rafael Correa de ser quien está detrás de las acusaciones. “Soy Lenín Moreno y esta es mi declaración juramentada: estas son mis cuentas bancarias y este es mi certificado de no tener cuentas offshore”, manifestó, mientras mostraba los documentos.

Agregó que no tiene ni ha tenido departamentos fuera del país, “porque no está en mis planes fugar, aquí están mi familia, mis nietos...”.

El Jefe de Estado añadió que cuando termine la Presidencia se quedará en el país y mirará a todos a la cara y seguirá recibiendo el cariño y hasta las críticas. “No necesito un ático en Europa para ser feliz. No tengo acciones en las empresas o participación en negocios de mis hermanos, no tengo cuentas ni empresas offshore”, añadió el Jefe de Estado.

Asimismo, esbozó a breves rasgos el periodo en que estuvo como enviado especial de las Naciones Unidas y cómo finalizó su trabajo. “Como cualquier diplomático que tiene en el país que reside temporalmente, tuve unas cuentas bancarias en Suiza, mientras me desempeñé como enviado especial”, manifestó.

Una vez que culminó su misión, Moreno aseguró que las cerró reglamentariamente y entregó su informe contable, tanto a la Cancillería, como al entonces secretario general de la ONU, Ban Ki Moon.

Dicho esto agregó: “Todo está organizado premeditadamente, dentro de una estrategia de desestabilización del país, maquinada por un expresidente prófugo, causante de la mayor debacle moral, económica y social que haya vivido Ecuador”.

Y consideró como paradójico el hecho de que el expresidente Correa sí tiene un departamento en Europa, hermanos que tuvieron negocios con el Estado, acusaciones de secuestro y acoso, así como de tráfico de influencias. Incluso sostuvo que el exmandatario enfrenta más de 500 denuncias de corrupción y despilfarro.

Trajo a colación la trama de Odebrecht y otros casos que se registraron cuando estuvo al frente de la nación, como “los pativideos, la narcovalija, el ministro comecheques y las coimas consideradas como acuerdos entre privados”.

Ante esta situación, el Presidente afirmó que no lo han amedrentado ni lo van a lograr y que ya no pueden engañar a la gente honesta del país.

En ese sentido lo conminó y a quienes “se presten para hacerle el juego” a sustentar sus actuaciones y aseveraciones en el campo judicial, pero no seguir “con la vocinglería en redes y medios de comunicación”, a lo que llamó como “datos y garabatos hechos para el escándalo y el engaño”.

Añadió que las personas que crean tener algún elemento acusatorio o probatorio, deben presentarlo en forma sustentada ante las autoridades pertinentes. Asimismo, que todas las autoridades que tengan competencia para actuar en estos asuntos lo hagan.

Al final consideró que todo esto se debe a que se acercan las elecciones seccionales. “Todo es obra de aquellos a los que las investigaciones están cercando cada vez más”, puntualizó Moreno. (I)