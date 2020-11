Lenín Moreno: "Gracias, María Paula, por defender la democracia"

"Que los alcahuetes de la estafa de la Isspol no se equivoquen; la salida de la Ministra no nos hará retroceder ni un solo paso en la lucha", dijo el Presidente.

En cadena nacional el presidente de la República, Lenín Moreno, agradeció este 24 de noviembre a la ministra María Paula Romo por sus servicios, fustigó a los asambleístas que censuraron a la secretaria de Estado; increpó a los violentos de las manifestaciones de octubre del año pasado, ofreció su respaldo a la Policía Nacional y dio a conocer el nombre del nuevo ministro de Gobierno.



En la primera parte de su alocución, el Presidente ponderó la actuación de la Policía, "prudente y mesurada, de convicción democrática, bajo la conducción seria y siempre firme de la ministra Romo".

Más adelante recordó que la misma Asamblea que censuró a la Ministra condecoró el año pasado a la Policía Nacional por proteger sus instalaciones.



"Más allá de los discursos destemplados de algunos asambleístas y de intereses políticos escondidos en este juicio, quiero ser claro en algo: ustedes me eligieron para preservar la paz, la justicia, la democracia y la libertad", remarcó el Presidente.

También destacó el valor, la entereza y el sentido común de María Paula Romo, "clave para defender la soberanía y la seguridad ciudadana. Mi posición como presidente de la República coincide con la que han expresado muchos respetados líderes de opinión y muchos ciudadanos que valoran vivir en un país alejado de odios, que espera que la policía cuide y ejerza su función, aun en momentos difíciles, y no ceda a la violencia y al caos".



Me eligieron su Presidente para preservar la paz, la justicia, la democracia y la libertad. @mariapaularomo ha sido clave para ello. He nombrado Ministro de Gobierno al General de Policía Patricio Pazmiño, para que continúe la tarea. pic.twitter.com/aT2rWW3hxB — Lenín Moreno (@Lenin) November 25, 2020



"Con la salida de la Ministra, el Gobierno pierde a una valiosa funcionaria, el país pierde los servicios de una ciudadana valiente y comprometida. Gracias a ti, María Paula, por haber enfrentado desde el COE nacional la crisis más grande que hayamos vivido, gracias por la defensa a la Policía, que hoy goza del cariño y respeto ciudadano; gracias por tu defensa a la democracia", dijo en otra parte de su discurso.

También se dirigió a los violentos, a quienes les pidió que no se equivoquen, "que los alcahuetes de la estafa de la Isspol no se equivoquen; la salida de la Ministra no nos hará retroceder ni un solo paso en la lucha que hemos emprendido. Este Gobierno no tolera, no guarda silencio frente a la corrupción, no transa con el crimen organizado y no esconderá la estafa a los fondos de la seguridad social de la Policía. No permitiré que el miedo y el caos se impongan por encima de la ley o la vida en democracia".

Manifestó además que no comparte la decisión de la Asamblea, pero que acatará su pronunciamiento porque es respetuoso de la ley.

Luego se refirió al nombramiento de Patricio Pazmiño como ministro de Gobierno y remarcó que él, como viceministro de la misma cartera, ha estado al frente de las decisiones importantes que se han tomado y "sabrá en el futuro hacer lo mismo. Su presencia pondrá un enfoque en los temas de seguridad que tanto nos preocupan a todos y que, lamentablemente, se verán agravados por la crisis social que vivimos actualmente".

También reconoció la labor de la institución policial y fue enfático al señalar que la Policía tiene todo su respaldo "por su actuación en los hechos de octubre, por hacer uso legítimo de la fuerza para evitar el caos y la quema de entidades públicas y el secuestro de ciudades y ciudadanos".



La protesta es legítima, manifestó, pero "no se puede permitir que se confunda protesta con violencia, con vandalismo, con golpe de Estado por parte de los que querían esconder sus delitos".

Al finalizar remarcó que su Gobierno seguirá adelante, con respeto a la institucionalidad, con respeto a los derechos humanos, con respeto a la libertad de expresión, siempre con tolerancia, pero también con firmeza. (I)