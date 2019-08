Legisladores registran ausencias desde mayo

De las inasistencias existen ocho casos en que no presentaron ninguna documentación correspondiente, señala el informe pedido por César Litardo.

En los registros de la Asamblea reposan 309 documentos que justifican la ausencia de los legisladores de 13 comisiones. Esta es una de las conclusiones del informe que pidió el presidente de la Asamblea, César Litardo, y al que tuvo acceso este Diario. El período analizado va desde el 14 de mayo al 31 de julio de 2019.

La intención de Litardo era evaluar en el Consejo de Administración Legislativa (CAL) el trabajo de las comisiones permanentes y definir posibles sanciones. Sin embargo, se encontró con un vacío legal para castigar a los asambleístas que no acuden a las reuniones.

De acuerdo con el Reglamento de Multas por Ausencias y Atrasos, “los asambleístas tienen la obligación de asistir a las sesiones del pleno y de las comisiones especializadas el día y a la hora señaladas en la convocatoria”.

Incluso el artículo 4 dispone que los legisladores deben notificar con 24 horas de anticipación su ausencia. De no cumplirse lo establecido en los dos artículos, la sanción será una multa de $ 150, lo que equivale a un día trabajado. Sin embargo, no pueden ser sancionados cuando la sesión no se haya instalado. Por eso, Litardo aseguró que propondrá un espacio de diálogo para salvar el bache en el trabajo de los últimos meses.

En el reporte de cada comisión detectó que en “ocho casos no había una justificación por parte de los ausentes”. Pero esto no impidió que se cumpliera con la sesión planificada.

La asambleísta Karina Arteaga, de PAIS, tiene 18 ausencias en la Comisión de Fiscalización, todas ellas justificadas y de las cuales a cinco sesiones acudió su alterno. Esta comisión cuenta con 13 parlamentarios y, solamente su presidenta, Johanna Cedeño, no ha faltado a las sesiones.

No obstante, se contabilizó a los asambleístas con mayor ausencia en cada comisión. Entre todos ellos suman un total de 39 legisladores que no acudieron por distintos motivos a las convocatorias.

Gran parte de los oficios van acompañados de certificados médicos; les siguen los documentos de principalización de asambleístas alternos y los respaldos de cruces de agenda, sea en el exterior o en provincia. También se justifican las reuniones con el Ejecutivo, la participación en eventos y, por último, la ausencia por asuntos personales.

Rosa Orellana, de Alianza PAIS, es partidaria de revisar la normativa del Legislativo y realizar los cambios. “Si son decisiones de destitución deben ser los asambleístas principales los que acudan al pleno. Caso contrario la multa debe incrementarse”, recalcó.

Uno de los que ha faltado ha sido Jorge Corozo. Él dijo que es primordial reformar la Ley de la Función Legislativa para determinar la sanción idónea “más allá de las que tenemos”, por inasistencia al pleno.

Explicó que a veces la falta de algunos asambleístas es por maniobras políticas intencionadas para no dar quórum en el tratamiento de alguna ley. “Hay casos en que los legisladores de la Revolución Ciudadana, aunque están en el pleno, no se registran o se salen para no dar el quórum. Esas prácticas deben terminarse”, enfatizó.

Dos comisiones sin salida

Eso ocurre con dos comisiones: la de Gobiernos Autónomos y la de los Trabajadores. La primera es presidida por Héctor Yépez, de CREO, quien ha realizado tres convocatorias y ninguna de ellas llega a instalarse por falta de quórum. “Es grave que pretendan cobrar sueldo sin trabajar ni asistir a sesiones o asistir y luego dejar sin quórum”, recalcó Yépez en referencia a la postura de seis asambleístas que no van a las reuniones.

Uno de ellos es Raúl Auquilla, del Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero (PSC_MG). Él sostuvo que a pesar de que se oponen a la presidencia de Yépez se reúnen periódicamente para revisar el avance de las leyes. La salida es que el actual presidente presente su renuncia y se establezca una sesión para elegir a las nuevas autoridades, dijo.

En la Comisión de Trabajo sucede lo mismo. La presidenta María José Carrión, de Alianza PAIS, no ha completado ninguna sesión. Roberto Gómez, de CREO, señaló que ella fue impuesta a la fuerza al estilo del correísmo. Pero Carrión dijo en Twitter: “mi compromiso sigue latente para darle celeridad a los proyectos de ley que se encuentran en la comisión”. (I)