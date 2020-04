Zapata: “Hemos tenido 20.751 alertas de aglomeraciones”

Está en su centro de operaciones que funciona 24 horas al día durante los siete días a la semana. Es, además, el creador de la campaña “Corazones Azules” para reducir los accidentes de tránsito. El capitán e ingeniero Juan Zapata conversó con este Diario sobre el trabajo del ECU-911 durante la emergencia sanitaria.

¿Cuál es el análisis de los nueve centros de alerta del ECU-911 en este mes de aislamiento social?

Estamos desde el 12 de marzo que inició la crisis y hasta hoy hubo 1’404.304 alertas de llamadas. Hicimos la comparación con el 2019, cuando hubo 1’343.895; hay un incremento del 4,5% de llamadas de alerta. Las provincias que más nos han llamado son Guayas, Pichincha y Manabí. Ellos hicieron el 52% de las llamadas. Pero traducido a emergencia tenemos 494.506. Estamos a punto de llegar al medio millón de llamadas de emergencia. Eso respecto al mismo período del año anterior son 400.794, lo que significa un incremento del 23,4%.

¿Qué significan esas cifras?

Siempre la seguridad ciudadana generó el mayor número de emergencias, con el 75%. Pero hace unos 20 días esto bajó el 40%; ahora nuevamente repunta ese tema y tenemos el 70%. Al inicio de la pandemia la gente estaba en la casa y menos gente en la calle. Estaban tranquilos, pero actualmente generan alertas de seguridad ciudadana y tenemos 495.185 respecto al número general de emergencias, que es 60%. Además, hay otro indicador en la gestión sanitaria donde teníamos 11%, hoy está en el 33% y llegó a ser hasta del 40%.

¿A qué se refiere con gestión sanitaria?

Todo lo que es la Red de Salud Pública, pedidos de ambulancia, código ESPI. Tenemos 61.778, hay el 162% de aumento con respecto al año anterior. Es lógico porque vivimos una crisis sanitaria, la gente requiere los servicios operativos. Hay algo que nos llamó la atención, el mal uso de la línea.

Las llamadas falsas al ECU-911

La primera semana de aislamiento social tuvimos 56% de mal uso en la línea. Es decir, de cada 10 llamadas seis eran de mal uso. Eso ha bajado un poco, hoy tenemos el 48%, o sea de 1’404.304 llamadas hay 610.000 de mal uso. Eso en costo económico es cerca de 1’300.000 dólares porque cada llamada tiene un valor de la conectividad, de la hora-hombre, sin generar recursos de despacho, sino solamente la llamada, y el tiempo está entre $ 2. Es decir, hay $ 1.000.000 desperdiciados en costo de operatividad. No solo es el dinero, pero lo más delicado es la pérdida de tiempo. Muchas veces un operador que tiene que atender una emergencia de violencia de género, que requiere en ese momento enviar un patrullero, o una emergencia de covid-19, está atendiendo la irresponsabilidad de un ciudadano que pide hamburguesas.

¿Cuál es su explicación para las llamadas falsas?

Es un tema cultural y de no entender que la línea 911 salva vidas. Es un tema de juegos absurdos.

Mucha gente me dice que esas llamadas deben ser de niños y jóvenes. No es el multitarget: hay de la tercera edad, jóvenes, adultos, niños. Por ejemplo, hay pequeños que empiezan a cantar reguetón en la línea, niños que se hacen pasar por el presidente de Estados Unidos. Hay adultos borrachos que piden patrulleros para que los dejen en sus casas.

También adultos mayores que piden indicaciones sobre cómo llegar a la tienda que está a la vuelta de sus casas.

¿Las sanciones por esta emergencia (COE) son las mismas que se aplican en el toque de queda?

Empezamos con la nueva reglamentación: la primera $ 100, la segunda $ 400 y la tercera la detención. Eso se cobrará a partir de agosto en la cuenta telefónica. La gente ya sabe que hay sanciones por las falsas llamadas al ECU-911. En marzo suspendimos 11.423 líneas; y de enero a marzo 35.830. Pero la resolución del COE no afecta la legislación vigente. Por eso llevaré una estadística de quién tiene primera, segunda y tercera reincidencia para la suspensión de líneas.

¿Pero el ECU-911 dio un giro por la emergencia?

Estamos atendiendo nuevos casos como el código ESPI, eventos internacionales de magnitud, como esta pandemia. Además de lo que hacemos, recibimos 12.602. 11.002 llamadas han sido código MSP, eso significa que le enviamos al Ministerio de Salud el modelo. Estamos todas las instituciones articuladas: le envía al médico y enviamos ambulancia, a hacer exámenes o al hospital. De allí salen los datos para la ministra de Gobierno. El 65% de esas atenciones han estado donde es el epicentro de covid-19: Guayas, Los Ríos y Pichincha. Pero Guayas tiene el 48%, esto significa que tenemos que atender las aglomeraciones. Tuvimos 20.751 alertas de aglomeraciones de más de 30 personas.

¿Han reportado fiestas?

Hace una semana y media reportamos 15 fiestas en Quito, con escándalos y borrachos. Alteraciones al orden y escándalos por el alcohol ingerido en la calle. No sé si los ecuatorianos tenemos el ánimo de hacer fiesta porque hemos perdido a muchos hermanos que han muerto en esta emergencia sanitaria. Esa es una falta inmensa de cultura y de solidaridad. Inclusive, en algunos casos llega la Policía y es agredida, es una aberración a lo que se quiere como país. Los policías van a esos sitios para decirles que existe una probabilidad enorme de que se contagien si siguen en fiestas. En una de ellas había 60 personas en una casa en la capital.

¿A esos ciudadanos hay que enviarles a la cárcel?

No se trata de eso, pero deben tener más conciencia. Hemos tenido 20.751 aglomeraciones en mercados y tuvimos 1.645 eventos, incluidos 18 disturbios como los del Mercado Mayorista en Ambato y en el de Quito. Las principales aglomeraciones han sido en Pichincha con 16,2%; Guayas con 12,7%; y Azuay con el 6,7%. Estas tres provincias hacen el 33%; en el tema de mercados tuvimos problemas más fuertes y contra los agentes municipales en Quito y Ambato. La Policía tiró gas y eso fue registrado. También hubo problemas en los mercados de Guayaquil y en Cuenca.

¿Qué problemas han tenido con la violación al toque de queda?

Registramos 42.800 alertas, de las cuales 39.456 fueron generadas por videovigilancia. Aquí hago una referencia, atendemos 5.800 cámaras a nivel nacional. El ECU-911 tiene dos competencias: la articulación de emergencias en seguridad ciudadana, gestión de riesgos, sanitaria, en tránsito y movilidad, y en transportes municipales. La otra competencia es la videovigilancia. Es importante que las personas que trabajan las 24 horas del día detrás de una cámara en turnos rotativos puedan determinar el irrespeto a las normas del COE nacional.

El 95% son por videovigilancia. Las principales provincias no han hecho caso al toque de queda: Manabí, con el 16%; Esmeraldas, con el 12%, Santo Domingo, con el 11%; y Pichincha, con el 10%.

En el caso de Guayas es una ciudad muy indisciplinada, pero cuando llega la hora del toque de queda se guarda. (I)