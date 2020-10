Juan Fernando Velasco inscribió su candidatura para las elecciones de 2021

El exministro de Cultura, Juan Fernando Velasco, inscribió, este lunes 5 de octubre, su candidatura a la Presidencia de la República por el Movimiento Construye junto a quien será su compañera de fórmula, candidata a la Vicepresidencia, Ana María Pesántez.



Velasco se presentó en el Consejo Nacional Electoral (CNE), en Quito, para presentar la documentación e inscribirse para las elecciones generales de 2021.



"Venimos aquí porque creemos firmemente que Ecuador necesita una alternativa diferente que no está planteada y nosotros representamos una posición alejada de los radicalismos tanto de izquierda como de derecha. El Ecuador necesita alternativas diferentes, nuevas, necesita volver a retomar la esperanza, a retomar la fe de lo que podemos ser y construir", indicó.



Asimismo, el artista mencionó que "hoy con muchísima emoción finalizamos este proceso, hemos inscrito con Ana María Pesántez nuestra candidatura y estamos seguros de que el camino será lleno de emoción, de alegría, de sabiduría, de aprendizaje y queremos recorrerlo junto a los ecuatorianos, que se junten a esta visión, donde no quedará nadie por fuera: los indígenas, los mestizos, el pueblo afro, los montuvios, la Sierra, la Costa, el Oriente, Galápagos, todos nos juntamos en esta alternativa".



Reiteró que "nosotros representamos esta posibilidad de creer en un Ecuador unido, en una posibilidad diferente en donde no esté dividido en grupos radicales. No somos una candidatura alineada con un pensamiento político terminado; buscamos juntar las voluntades de la mayoría de los ecuatorianos".



Añadió que la prioridad como binomio y movimiento serán el empleo, generar trabajo digno bien remunerado, generar oportunidades para todos, para los emprendedores y pymes. (I)