José Yúnez, exalcalde de Samborondón, es elegido viceprefecto del Guayas

El exalcalde de Samborondón, José Yúnez Parra, fue elegido la mañana de este lunes 29 de junio, con 30 votos a favor, como el nuevo viceprefecto del Guayas, en reemplazo de la también socialcristiana Susana González, quien asumió la prefectura ante el fallecimiento de Carlos Luis Morales.

Durante su intervención, el nuevo viceprefecto manifestó: “He llegado a sumar con todo mi esfuerzo, con toda mi experiencia. He hablado con algunos alcaldes, aquí no hay temas partidistas, aquí hay un solo nombre; la provincia más productiva del país no puede quedarse atrás”.

Asimismo, dijo que el 90% de los proyectos es destinado a la zona rural del país, a las 29 parroquias, a los cantones. “A través de ustedes, aquí no hay marginación para los alcaldes; ustedes son los ojos del cantón y la Prefecta me ha dicho claramente: vamos a trabajar en conjunto, esta es la mejor provincia del país”.

Yúnez fue el primer alcalde de Samborondón desde 1996 hasta 2019, es decir, 23 años consecutivos, en cinco administraciones.

En la terna que presentó González constaban José Yúnez, Carlos Vaca y Ángel Valverde.

Durante la sesión, la Prefecta pidió un minuto de silencio por su antecesor, quien hace una semana murió a causa de un infarto.

En la provincia del Guayas, José “Coco” Yúnez es una de las figuras relevantes dentro del Partido Social Cristiano (PSC).

Juan José Yúnez Nowak, hijo del Viceprefecto del Guayas, resultó electo en las seccionales pasadas, con el 56% de los votos, como alcalde de Samborondón, continuando con el legado de su padre.

En la sesión, la prefecta González indicó que aún no tiene un informe económico de la gestión del extinto Carlos Luis Morales.

La funcionaria expresó que ha invitado a Transparencia Internacional para que la acompañe durante los tres años que estará al frente de la Prefectura del Guayas.

Sostuvo que buscará reducir el tamaño de la Prefectura, para que se convierta en un ente técnico en lugar de una herramienta política.

González, militante socialcristiana, fue binomio de Morales en las elecciones locales de 2019, por lo que ejercía como viceprefecta del Guayas. Anteriormente fue asambleísta provincial y concejal de Guayaquil con el PSC. (I)

Ocho pilares de trabajo

El trabajo de la prefecta del Guayas, Susana González (PSC), estará enfocado en ocho pilares: transparencia, eficiencia institucional, equidad e inclusión, obras públicas al servicio de las necesidades socioproductivas, tecnología, innovación productiva, fortalecimiento del turismo rural y un sistema integrado de información y estadísticas.

Enfatizó que su gestión será transparente y que el objetivo es convertir a la Prefectura del Guayas en un ente técnico.

“He solicitado un informe técnico, financiero y administrativo para ver en qué estado estamos asumiendo la institución”, indicó Gonzáléz, tras acotar que todos los procesos en el Gobierno Provincial quedan suspendidos.

Además, solicitó a la Contraloría que se practique un informe de la Prefectura desde el 15 de mayo de 2019 al 25 de junio de 2020 y que se asigne, de forma permanente, un equipo de auditores. (I)