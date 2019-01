Corozo: “Se acogieron más de 100 propuestas para elaborar las reformas a la ley”

El proceso para las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación fue concebido en 6 meses, con 30 sesiones por la Comisión de los Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad.

Su presidente Jorge Corozo detalla el trabajo realizado con 93 gremios que acudieron al Legislativo a presentar sus propuestas. Ahora se espera el pronunciamiento del Ejecutivo.

¿Cómo evalúa el trabajo en la comisión para reformar la Ley Orgánica de Comunicación?

Fue terrible, fue difícil, fue una reforma muy necesaria que nos costó 6 meses de arduo trabajo, recibir a 93 grupos de personas de diferentes gremios, tanto de la comunicación como de artesanos y de todo tipo; fue una actividad muy laboriosa; por primera vez se abrieron las puertas de una comisión para recibir a tantos grupos, yo creo que eso garantiza un cambio para bien. Desde el Ejecutivo se envió un proyecto de reforma: más 13 propuestas de asambleístas, creo que es histórico.

¿Cuál fue el tratamiento que se le dio a la documentación recibida en la comisión?

Primero se recibieron las observaciones, se las tabuló y se verificó el contenido; después se las sometió a votación para su aprobación o para descartarlas.

¿Cuántas propuestas recibieron?

Fueron más de 100 las que efectivamente acogimos para la construcción del texto, lamentablemente, unas 120 propuestas no fueron tomadas en consideración porque ya estaban en otros cuerpos legales; otras, porque no eran adecuadas ni oportunas sus relaciones. Tuvimos que hacer 30 sesiones ordinarias para debatir y llegar a conocer todas estas observaciones.

¿Cómo se superó la polémica por el tema de la profesionalización?

Está puesto el artículo 42 porque lo pidió la asambleísta Marcela Holguín; lo aprobamos porque consideramos que era necesario y oportuno que se reconozca a quienes hayan estudiado o tienen un título.

Pero mire la contradicción, los asambleístas Carmen García, José Chalá y Marcela Holguín (Revolución Ciudadana) no dieron su voto favorable ni en el primer ni en el segundo debate en el pleno. De todas maneras el tema ya está incluido en la ley y me parece que no será vetado por el Ejecutivo. (I)