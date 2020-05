Jorge Wated asume directorio del IESS en lugar de Paúl Granda

Jorge Wated es el nuevo presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), según decretó el presidente Lenín Moreno la mañana de este lunes 4 de mayo de 2020. A través del Decreto Ejecutivo N°1031, el Mandatario aceptó la renuncia del extitular de esa institución, Paúl Granda.

Wated asumirá esta nueva función como representante del Ejecutivo ante el IESS, tras haber sido presidente de BanEcuador y líder de la Fuerza de Tarea Conjunta Guayas, encargada de atender la crisis sanitaria en esa provincia por la propagación del covid-19.

Y continuaremos trabajando incansablemente desde todos nuestros espacios hasta que no haya ni una persona sin atención. Gran noticia que la #CanastaSolidaria llegue a más familias necesitadas. ¡Juntos saldremos adelante! @Lenin #QuedateEnCasa https://t.co/4Ay76mrWvR

La Superintendencia de Bancos calificó y aprobó la habilidad legal del guayaquileño para ser designado por Moreno como principal del directorio del IESS. La habilitación la recibió el sábado 2 de mayo, dos días antes de que se expidiera el decreto.

Granda estuvo al frente del IESS desde el 5 de diciembre de 2018, cuando ocupó el cargo dejado por Manolo Rodas. En la presente administración, el también exalcalde de Cuenca fue ministro de Transporte y Obras Públicas y secretario nacional de la Gestión Política.

Su salida se realiza en medio de una serie de denuncias por corrupción en procesos de contratación dentro del IESS. A principios de la emergencia sanitaria en el Ecuador se descubrió un intento de compra de mascarillas y otros insumos médicos por un total de 10 millones de dólares. Granda desvinculó a los presuntos implicados y presentó una denuncia por las mascarillas cuadruplicadas en precio.

Sin embargo, el expresidente del IESS semanas después envió su renuncia al Ejecutivo. El 22 de abril comunicó su decisión irrevocable de retirarse de la cartera de Estado. La respuesta del Presidente no llegó hasta este lunes, un día después de que se denunciara la compra de fundas para cadáveres por 140 dólares, cuando su precio en el mercado no supera los 30.

El IESS argumentó que no hubo ningún ilícito, pues esa compra era la de menor valor de las proformas recibidas por las empresas participantes en la adjudicación. Sin embargo, el propio Wated escribió en su cuenta de Twitter que no encontró valores tan elevados por estos implementos, tras una búsqueda personal en clínicas privadas.

He consultado a una clínica privada y el valor que pagan es $26.50, Criminalistica entre $12 y $15...he buscado en internet y aún no encuentro nada en 148, ni en 100, ni en 90, ni en 80, etc https://t.co/nX0nOZNiSr