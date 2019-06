Salazar: “Me casé en 2016 y lo que haya hecho mi esposa en 2013 responde ella...”

El presidente del Colegio de Abogados del Guayas, Jimmy Salazar, descarta cualquier tipo de aporte de Odebrecht a él o a su gremio. Lamenta que su esposa, Pamela M., esté detenida por estar involucrada en el caso “Arroz Verde”.

Tiene tres períodos al frente de la institución de 71 años de existencia y a la que -aseguró- no se volverá a candidatizar.



De acuerdo a los documentos “Arroz Verde”, ¿Odebrecht donó recursos para la adecuación del Colegio de Abogados y le dio $4.000 mensuales a usted?

No hay un centavo o aporte de Odebrecht en ningún lado. Y en el hipotético no consentido que hubiese pasado, hubiéramos sido más exitosos en el colegio porque entre privados no hay ningún problema que se hagan aportes.

¿De dónde se sacó el dinero para la compra, remodelación del edificio y del complejo deportivo?

El complejo deportivo fue adquirido hace más de 15 años. Las readecuaciones se hicieron tocando puertas a los colegas que tenían solvencia económica, a municipios, a la Prefectura, a empresas privadas, con créditos a la banca y con rifas, bingos, entre otros. Reunimos solamente entre abogados, $ 260.000 en tres meses.

¿El informe de “Arroz Verde” indica que Nexoglobal dio $ 20.000 al Colegio de Abogados y que esta empresa le pertenece a su esposa?

Eso no es cierto. Insisto, no hay ningún pago de Odebrecht y eso quedará demostrado en la auditoría financiera al Colegio de Abogados que voy a pedir la próxima semana a la Fiscalía. Tampoco puedo responder lo que le corresponde a mi esposa.

¿El cuaderno de Pamela M.es real, ella anotaba los supuestos aportes?

Decir si apuntaba o no, no puedo dar un dato cierto porque yo no lo conozco. Yo me casé en 2016, con separación de bienes, no hay capitulaciones matrimoniales y lo que haya hecho mi esposa en 2013, tendrá que responder ella.

¿Pero la acompañó a un viaje en Brasil en 2014, conoció a Geraldo de Souza?

Sí, fue a mí que me invitó el Colegio de Abogados de Brasil. Ahí estuve dos días por asuntos de trabajo y labor social que ellos lo pueden hacer porque para eso tiene aportes del Estado. En esa época con Pamela ya éramos novios. Sobre la otra parte de la pregunta, no conozco a Geraldo de Souza.

¿Pamela M. invitó a Geraldo de Souza para la presentación de uno de sus libros?

Primero, tengo un libro que no lo he publicado, mal puede haberse invitado a la presentación y no lo conozco. Si ella lo invitó, debe ser a una actividad particular pero no del Colegio. (I)