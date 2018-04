Centro Democrático no descarta presentarse sin alianzas para 2019

El presidente nacional de Centro Democrático y prefecto de Guayas, Jimmy Jairala, confirmó que la organización política se inscribirá para participar en las próximas seccionales.

En una entrevista radial, Jairala dio a conocer que presentarán cuadros de candidatos en 22 provincias del país. La elección será a través de un proceso de primarias.

“Vamos a presentar candidatos, somos un movimiento nacional con la suficiente fortaleza como para hacerlo sin depender de decisiones de terceros”, sostuvo el Prefecto del Guayas.

En relación a las postulaciones en alianzas, expresó que desconoce si PAIS tenga interés en ello.

Sin embargo, declaró que están abiertos a tener conversaciones políticas para presentar una alianza.

“Si no se dieran, igual vamos a presentar candidatos; de ninguna manera debe pensarse que, si no estamos atados a una alianza, no vamos a presentar candidatos”.

Jairala enfatizó que el Frente Somos Ecuador trabaja y se desarrolla para posicionarse como una fuerza política, con miras a los comicios de marzo de 2019.

“La idea es que, con el paraguas de uno o dos partidos políticos, puedan poner candidatos en las próximas elecciones, y bien podría ser Centro Democrático, para que los integrantes de Somos Ecuador tengan presencia en las próximas elecciones”. (I)