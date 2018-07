Jairala "agradece" a Nebot por dedicarle tiempo en su discurso en sesión

El prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, aprovechó su cadena radial semanal para comentar los puntos más importantes del discurso del alcalde Jaime Nebot en la sesión por los 483 años de fundación de Guayaquil.

Aunque Jairala nunca fue nombrado directamente en la intervención del burgomaestre, el prefecto deduce que fue el objetivo de muchos de los "dardos" que lanzó Nebot.

El Alcalde dedicó más de 10 minutos de su intervención para "aconsejar" a sus seguidores para que sepan elegir a su sucesor. "Si el elegido no sabe administrar y no tiene equipo para hacerlo, es desordenado e irresponsable, o contrata más personal del que necesita, o si se endeuda mucho y gasta en lo que no debe, entonces se quedará sin dinero y sin crédito y ustedes sin obras y sin servicios suficientes", alertó Nebot.

Pero el líder socialcristiano evitó mencionar directamente a Jairala, aunque sí dio luces sobre a quién se refería. Tanto así que mencionó el tema de la polémica sobre la construcción del nuevo aeropuerto, un tema criticado por el prefecto del Guayas, quien considera que, por el momento, hay obras más necesarias que una nueva terminal aérea.

Jairala, este jueves 26 de julio, lamentó la postura de Nebot durante la sesión. “No fue el escenario adecuado ni el momento para hacer del discurso de la fundación un tinglado político. Quiero pensar que fueron deslices del Alcalde”, dijo el prefecto.

Además aseguró que "no es delfín (político) de nadie, ni me arropo en obras de otros". "Yo asumo mis aciertos y errores en 9 años de gestión. Y en los pobres no se 'gasta', se invierte”, aclaró el dignatario provincial.

Al final, Jairala -mitad verdad, mitad broma- agradeció que Nebot le haya dedicado gran parte de su discurso sin nombrarlo.

“En todo caso le agradezco al señor alcalde el haberme dedicado 10 minutos de su discurso sin ser todavía candidato. Lo importante no es ahora lo que se ha hecho sino lo qué hay por hacer”, dijo el prefecto que ahora pinta más como candidato a Alcalde y que se enfrentará -si nada tuerce el rumbo lógico de la política local- a Cynthia Viteri, que sería la abanderada socialcristiana para reemplazar a Nebot y sus 18 años en el Sillón de Olmedo. (I)