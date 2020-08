“La protección social impidió que existan saqueos en el país durante la pandemia”

El ministro de Inclusión Económica y Social (MIES), Iván Granda, dialogó con El Telégrafo sobre la red de protección social que elaboró el Gobierno para ayudar a las familias más vulnerables del país durante la pandemia y otras políticas para solventar la crisis económica en hogares ecuatorianos.

¿En qué consiste la política social de cinco ejes que anunció el Presidente la semana pasada?

En la pandemia y en el asilamiento se entregó 1´600.000 alimentos, se duplicó la protección social en bonos pasando de 1´30.000 a 1`900.000, ahora miramos la protección a las familias y hemos planteado cinco ejes de trabajo: el primero es la ampliación del Bono de Desarrollo Humano; el segundo es el bono por alimentación para la desnutrición infantil; el tercero es para el programa Yo Muevo Ecuador, que son créditos para la economía popular y solidaria; el cuarto es Impulso Joven para jóvenes de 18 a 29 años; y el quinto es Dar una Mano Digital.

¿Cómo es el primer eje de la ampliación del Bono de Desarrollo Humano (BDH)?

Es la protección social a través de bonos y de asistencia social permanente. En el BDH incluirá a 500.000 nuevas familias, es decir, que habrá 1`500.000 familias protegidas por ese bono mensual. Creemos que es muy importante porque en la emergencia sanitaria y económica el principal objetivo ha sido proteger a los más pobres del país. Esa fue y es la voluntad del presidente Moreno. Empezaremos a entregar ese bono desde septiembre a 56.600 y hasta diciembre de este año tendremos 275.000. A las restantes 230.000 las incluiremos harán el próximo año.

Hay también un bono especial para 3.000 familias galapageñas. ¿Cómo funcionará?

Es un bono especial de $120 para 3.000 familias en situación de pobreza y pobreza extrema en Galápagos. Ha sido coordinado con el secretario de Gobierno de Galápagos, Norman Wright, y se hizo un levantamiento social que dio esas cifras. Es un bono para paliar la dura situación en Galápagos que vive del turismo, pero debido a la pandemia tiene problemas como la falta de ingresos para muchas familias. Todavía valoramos y buscamos los recursos para que ese bono sea pagado hasta cuando pueda recuperarse la movilidad económica en esa provincia.

Otro bono que proponen es el Alimentación contra la desnutrición, ¿puede explicar en qué consiste?

Es la misma línea de la protección, pero a niños, de 0 a tres años, que tienen algún tipo de desnutrición. A sus familias les daremos un bono de $120 en septiembre y noviembre. Es para los hogares que son usuarios de los Centros de Desarrollo Infantil: 4son 4.000 familias que recibirán $240 en este año y que les permiten mejorar su alimentación.



¿En qué provincias del país hay más desnutrición infantil?



Hay 92 cantones priorizados que tienen mayores niveles de desnutrición infantil, por ejemplo, Guamote, Macas, Nabón. Pero, al mimo tiempo, que estas familias reciban este ingreso económico, miraremos que lo inviertan efectivamente en alimentación y no en otras cuestiones. El MIESS hará un acompañamiento para ver cómo se cobra y se invierte este bono. Es la primera vez que existe una protección social como esta en Ecuador y lo hacemos con el BID y el Programa Mundial de Alimentos de la FAO.



El programa Yo Muevo Ecuador está dirigido a la economía popular y solidaria. ¿Por qué específicamente a este sector que todavía no se entiende bien cómo funciona?

Impulsamos la reactivación económica y el fortalecimiento de ese sector que es importante en la economía local y que ha sido afectado durante la pandemia. Hay una inversión de $320 millones de inversión dirigida a emprendedores y microempresarios de la economía popular y solidaria. Este programa incluye capacitación, créditos baratos, alianzas comerciales y ruedas de negocios. En el Registro Único de la Economía Popular y Solidaria (RUEPS) hay 15.000 organizaciones y más de 400.000 socios, hay cerca de 227 cooperativas de Ahorro y Crédito. Con este programa, por ejemplo, la cooperativa Jardín Azuayo recibió alrededor de $8`000.0000.

Hace tres semanas usted promovió el programa Impulso Joven, que también es uno de los ejes de las políticas públicas sociales.

Hace un mes asumimos la competencia de juventudes y creemos que el exsecretario hizo un gran proyecto, sin embrago, nosotros planteamos que exista en cinco provincias, donde ya inauguramos lugares de encuentro (coworking) para jóvenes: Guayaquil, Quito, Cuenca, Manta y Vinces. En esos coworking, ellos tienen un espacio de trabajo con internet, computadoras y asistencia técnica, para que desarrollen sus emprendimientos con posibilidades de éxito. Es un plan integral, tienen crédito barato y serán financiados por Instituto de Economía Popular y Solidaria, al Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (CONAFIPS) y el Banco del Pacífico. Pero solo si los proyectos han pasado por este régimen para generar emprendimientos efectivos.

Ustedes también impulsan la campaña Dar una Mano Digital. Tenemos la posibilidad de generar condiciones no sólo para romper con brechas de desigualdad en temas económicos, sino también en temas vinculados a la brecha digital. El proyecto Dar una Mano Digital está dirigidos a niños y a familias que no poseen un dispositivo celular ni una computadora ni tablet para conectarse con sus maestros y el mundo. Ya entregamos 1.200 tablet y hasta diciembre serán 18.000. Hicimos un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el próximo año 40.000 familias recibirán esos dispositivos digitales, que tendrán un año de internet. Comprendemos que internet es un derecho, un servicio público, y debe llegar a los más pobres para que estén conectados con los servicios que presta el Gobierno.



¿De dónde salen los recursos para financiar estos cinco ejes?

El presidente Moreno tiene un profundo compromiso con los más necesitados del país y el dispuso apenas asumimos la pandemia y el aislamiento social que busquemos recursos con los multilaterales. Por ejemplo, en el caso de Impulso Joven hay $314 millones, de los cuales ya han sido colocados $114 millones, eso implica que tuvimos una relación con la Corporación Andina de Fomento (CAF), con el BID, el Banco Mundial para lograr tener estos recursos De igual forma, en el caso de la alimentación para los niños de 0 a 3 años, hicimos un convenio con el BID y la FAO para conseguir $15,3 millones.

En el caso de los bonos, hay $93 millones que vienen también del BID, en el marco de un proceso de reestructuración de la deuda con los multilaterales. Esto ha permitido llegar a los más necesitados que son nuestra prioridad. La pandemia ha dejado efectos y secuelas complicadas tanto en el tema económico, la salud y, sobre todo, los más afectados son los que menos tienen, los que trabajan en el día a día. En función de estas acciones que se venían nosotros preveíamos y hoy podemos plantear una política social que ciertamente ha sido exitosa.

¿Por qué dice que la política social ha sido exitosa?

Porque en la pandemia al duplicar la protección social entregar alimentos y que no exista por ejemplo en ni un problema respecto a este tema no hubo saqueos en este país y me parece que fue importante. Ahora tenemos estas cinco herramientas como propuestas de política pública permite afrontar de mejor manera el futuro de oportunidades para los que menos tienen y en eso estamos pensando todos los días y recorriendo todo el país.

Ustedes también sostienen que han creado la mayor red de protección social en la historia del país. ¿En qué se basan para decir eso?

Durante la emergencia sanitaria y económica en tan sólo dos semanas ampliamos la cobertura social de 1’030.000 a 1`950.000 familias, eso implicó un trabajo articulado con corresponsales no financieros, pasamos de 3.200 puntos de pago de 10.200. La protección social impidió que existan saqueos en el país durante la pandemia. (I)