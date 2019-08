La ley que elimina el "Impuesto Verde" va al Registro Oficial

La Asamblea Nacional ratificó este jueves 15 de agosto del 2019 la eliminación del llamado "Impuesto Verde". Esa decisión la tomaron 86 legisladores, quienes se allanaron al veto presentado por el presidente Lenín Moreno.

Esta ley deroga el "Impuesto Verde", considerando que no cumplió los objetivos para los que fue creado, es decir, promover conductas sociales que sean ambientalmente responsables, sino que tuvo "un carácter eminentemente recaudatorio" y afectó a miles de ciudadanos que no pudieron cancelar sus obligaciones.

Homero Castanier, vicepresidente y ponente del informe no vinculante de la Comisión de Desarrollo Económico, subrayó que los textos propuestos en la objeción parcial no cambian el espíritu fe la ley, no cambian lo inicialmente establecido por la Asamblea Nacional, más bien aclaran el alcance de su articulado.



Según la norma aprobada, para iniciar un trámite de chatarrización no será requisito previo la cancelación de obligaciones pendientes por el impuesto ambiental y, quienes se acojan a este proceso, podrán importar un vehículo eléctrico nuevo libre del pago de derechos arancelarios.

Los legisladores aceptaron la propuesta del Ejecutivo que estipula el 100% de remisión de intereses, multas y recargos derivados del saldo de las obligaciones determinadas y pendientes de pago correspondientes al Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular y a la tasa del Servicio Público para el Pago de Accidentes de Tránsito.

Las personas que desean beneficiarse de la remisión deberán cancelar hasta el 27 de diciembre de 2019 el 100 % del saldo del capital adeudado; o, concluido el plazo anterior, deberán pagar en el lapso de tres años.

La Asamblea enviará esta decisión al Registro Oficial para su publicación y vigencia. (I)