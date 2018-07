Guayas será la sede de la convención nacional de PAIS

Alianza PAIS realizará su convención nacional el 28 de julio en la ciudad de Guayaquil, aún no se define el lugar de la misma. Así lo dio a conocer el secretario ejecutivo del movimiento, Ricardo Zambrano, luego de una reunión que mantuvo con el comando nacional de la organización política, a la que asistieron los 24 directivos provinciales y la vicepresidencia de la República, María Alejandra Vicuña.

Rommel Salazar, director de AP en Guayas, anunció que aún faltan coordinar detalles, que serán definidos el jueves 5 de julio en una nueva reunión con el comando nacional, que contará con el presidente del movimiento Lenín Moreno y la segunda vicepresidenta María Fernanda Espinosa.

De acuerdo a Salazar, la tienda política realiza "un estudio sobre cuál es la percepción que tiene la ciudadanía con el movimiento yen base a eso tomaremos decisiones", para así tratarlo en la convención y anunciar los cambios que se lleguen a dar, en caso de ser necesarios.

Enfatizó que por ahora no se han hecho cambios en el número, nombres y colores de PAIS, y que tampoco al interior de la organización no se "hablado de este tema" y en caso de tomar una decisión se consultará con la militancia.

"Alianza PAIS no solo gana con la militancia, sino con la ciudadanía en general, por eso debemos tener clara la percepción que la ciudadanía tiene de AP,y si hay que hacer alguna actualización analizaremos con la militancia en la convención para llegar a una decisión".

Adicional a ello, aseguró que el movimiento continúa en su proceso de fortalecimiento y renovación de su directivas en todo el Ecuador, situación que se "solucionará en esta semana" al tiempo que está preparándose para la presentación de cuadros y alianzas para las elecciones seccionales de 2019. (I)