Las Manuelas visitan a los más necesitados

Blanca Abata, de 82 años de edad, recibió una sorpresa en el inmueble de la parroquia Pascuales (en Guayaquil). La mujer, que tiene inmovilizadas las extremidades izquierdas, pudo conocer por primera vez a un Presidente de la República.

Lenín Moreno la visitó para constatar su situación. Abata, quien tiene dificultades para hablar y moverse, escuchó atenta las palabras de Moreno, quien le entregó una silla de ruedas, otra de baño y un colchón antiescaras.

Manuel Wasco, de 62 años, se quedó sin palabras al tener frente a él al Primer Mandatario. “No esperaba ver a uno por este barrio”. En este año ellos se beneficiaron de la visita de las brigadas de Las Manuelas.

El objetivo de esta propuesta del Gobierno Nacional es articular la atención integral a las personas con discapacidad y sus familias para garantizar el cumplimiento de sus derechos, a través del trabajo que realizan las brigadistas en coordinación con las diferentes instituciones del Estado.

Este accionar, según el Poder Ejecutivo, es producto de la concreción de la política pública para personas con discapacidad, que concibe la intervención de las diferentes entidades en el territorio de manera sistémica e integral.

Las Manuelas levantaron el Registro Social 2018 con el fin de que cada núcleo familiar cuente con una ficha de información que refleje su situación social y económica para que pueda beneficiarse de los distintos programas y servicios públicos.

Hay 106.029 personas identificadas con discapacidad o con presunción de ella. Asimismo, 31.038 reciben el bono Joaquín Gallegos Lara, y 110.914 una pensión por discapacidad.

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) proporciona servicios de cuidados a 31.536 integrantes del grupo vulnerable. De igual manera, 1.360 son asistidos en centros diurnos, 386 en sitios de acogida, y 30.790 bajo la modalidad de atención en el hogar y la comunidad.

El proceso

Más de 300 Manuelas se han desplegado por las 24 provincias y han recorrido 152 cantones acompañadas del Médico del Barrio. En ese proceso entregaron ayudas técnicas. Viajan en canoas, caminan por calles polvorientas o fangosas para llevar la asistencia hasta los hogares ecuatorianos.

Para Brenda Burgos, quien hasta el año pasado llevaba más de un año como brigadista, ser Manuela es una bendición. Relata que cada día se encuentra con personas que la llenan de alegría y que le han enseñado que pese a cualquier adversidad hay que sonreír.

“Con amor, solidaridad y alegría se puede hacer mucho, no solo por las personas con discapacidad, sino también por sus familias porque no están solas. Estar juntos es lo que nos hace salir adelante y juntos lo estamos haciendo, no solo con el trabajo de Las Manuelas, sino de todo el Gobierno”, indicó Rocío de Moreno, presidenta del comité Plan Toda una Vida.

La misión Las Manuelas, entre junio y diciembre de 2018, ejecutó cinco fases de intervención paralelas que permitieron identificar, acompañar y atender, de manera integral, a las personas con discapacidad y sus núcleos familiares.

Pusieron especial énfasis en los beneficiarios que se encuentran en situación de pobreza y extrema pobreza con el objetivo de fomentar el ejercicio de sus derechos.

Esta atención integral se realiza de manera conjunta con los ministerios de Salud Pública, Inclusión Económica y Social (MIES), Vivienda, entre otras instituciones del Estado.

Las brigadas de atención están conformadas por 107 médicos especialistas del Ministerio de Salud, 150 técnicos del MIES, 338 brigadistas de Las Manuelas, 69 médicos rurales y 210 efectivos militares, los cuales continuarán su intervención en el país.

Un trabajo extenso

Los equipos Las Manuelas llegan a todos los rincones del país. Las Islas Galápagos se encuentra en la lista.

La comunidad destaca el trabajo realizado en el programa estatal. Al respecto, Driana Heras, de la Fundación Sin Barreras, piensa que Las Manuelas mejoraron la calidad de vida del colectivo.

“He visto a familias que han recibido ayudas técnicas y hasta viviendas. Con el tiempo, el trabajo se amplió gracias a las alianzas con otros ministerios”.

Para Heras sí se ha mejorado el área de salud. Aunque recomienda dar medicinas neurológicas. (I)

Antecedente

La propuesta

Las brigadistas de la Misión Las Manuelas están preparadas para llegar hasta el último rincón del país, con el objetivo de promover la atención a todas las personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad.

15 mil personas con discapacidad fueron atendidas en 2017 en el arranque de Las Manuelas.



El trabajo

La Misión realiza una identificación socioeconómica de núcleos familiares que tienen en su seno a personas con discapacidades, y que están en situación de pobreza y pobreza extrema.