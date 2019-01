Gobierno desclasifica texto completo de intervención de Moreno en sesión del Cosepe

El presidente de la República, Lenín Moreno, hizo un llamado a los medios de comunicación para ser "corresponsables" con la información que proporcionan a la ciudadanía, para que esta sea "cercana a la realidad y más certera".

Esto, tras resolver la desclasificación del texto completo de sus declaraciones expresadas en la reunión del Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe), del 17 de abril de 2018, cinco días después del asesinato del equipo periodístico de diario El Comercio, en donde el Mandatario se refirió a la situación en la frontera norte.

En la primera sesión del Cosepe de 2019, realizada este jueves 3 de enero, el Jefe de Estado mostró su preocupación por la filtración del audio, publicado recientemente por un medio digital ecuatoriano.

"En un medio de comunicación digital salió hace unos 15 días aproximadamente una información distorsionada, sacada completamente de contexto en la cual supuestamente yo manifestaba de que no se debía haber hecho absolutamente nada con respecto a la liberación de los periodistas de diario El Comercio, lo cual es absolutamente mentira", apuntó Moreno en la reunión.

De allí que indicó que la desclasificación del audio "sea un llamado adicional para que al mismo tiempo que la prensa reclama libertad de expresión, al mismo tiempo que la prensa reclama que no hay ningún tipo de represión a la información que proporcionan, también sean corresponsables con la información que proporcionan a la colectividad".

El Mandatario manifestó su preocupación por la grabación realizada en un espacio en el que sus integrantes juran mantener en absoluta reserva toda la información y los temas que se tratan al interior del Cosepe. "Se nos hace casi imposible detectar qué persona puede habernos grabado. Todos tenemos alguna presunción, yo tengo la mía, ventajosamente esa persona ya no está aquí", dijo.

No obstante, Moreno consideró que es un momento para renovar la lealtad en el interior del Consejo.

Tras la reunión, el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, pidió a la Fiscalía General del Estado agilidad en la investigación por la filtración.

Añadió que la desclasificación del texto permitirá "contextualizar adecuadamente el día, la época y el momento en que se realizaba la declaración".

"Y por otro lado, se inició la investigación de oficio por parte de la Fiscalía General. El Cosepe lo que ha hecho es condenar la fuga de información relacionada con el caso o haberla obtenido ilícitamente", #OswaldoJarrín, Ministro de @DefensaEc. pic.twitter.com/x8L94iODp8 — Comunicación Ecuador (@ComunicacionEc) January 3, 2019

A continuación el texto del audio desclasificado:

En primer lugar, porque estamos tratando de una persona que no cumple los compromisos, independientemente de que, además, es un criminal y un narcotraficante, es un asesino. Nosotros habíamos cumplido a cabalidad todos los compromisos que habíamos acordado, entre esos la desmovilización de las tropas temporalmente y, entre esos, pues, acelerar los procesos judiciales, en los cuales, pues nuestras estimadas autoridades judiciales fueron bastante colaborativas, y les agradezco por ello.

Estábamos a punto casualmente el día de hoy, de tener todos los elementos en orden como para poder liberarlos. Lo cual ya entiendo que a más de uno ya les causaba mucho escozor y a mí también. Porque a los que estaban liberando eran criminales de la misma calaña.

Pero, sin embargo, en virtud de la vida, del derecho a la vida de los compañeros y hermanos periodistas, nosotros estábamos dispuestos como lo manifesté a hacer cualquier tipo de sacrificio, sin embargo no cumplieron, no cumplió a mí me da la sensación, como dices tú, ya lo manifesté antes, de que lo único que quiso es ganar tiempo para acomodarse adecuadamente en un sitio desde el cual pueda manejar, para él la situación.

Muchísima pena por todas aquellas muertes que puedan venir después de esta situación. Pero creo que estamos claros de que nosotros no podemos tener un Estado arrinconado. Yo creo que el principio elemental de dignidad, de un pueblo, de una ciudadanía, de un Gobierno y de un Estado va bastante más allá de la vida de una… o de unas pocas o algunas personas. Con todo respeto a la vida de ellas, pero yo creo que la dignidad de un Estado va bastante más allá que eso. Por favor, les voy a rogar que den sus opiniones.

El periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra desaparecieron el pasado 26 de marzo en un sector de la frontera entre Ecuador y Colombia, cuando investigaban la situación de violencia en la zona.



El 13 de abril, las autoridades ecuatorianas confirmaron el asesinato del equipo y lo atribuyeron al grupo liderado por Walter Patricio Arízala, alias "Guacho", disidente de la guerrilla de las FARC, abatido por fuerzas militares colombianas el pasado 22 de diciembre. (I)