Galo Lara: “En Seguros Sucre cobraban sobornos”

La justicia de Estados Unidos procesa a dos ecuatorianos en un nuevo caso de sobornos. Esta vez por $ 6,5 millones. El exgerente de Seguros Sucre, Juan Ribas Domenech, y José Vicente Gómez Avilés, han sido detenidos por lavado de dinero, testaferrismo y no justificación de ingresos.

Hay un proceso en la justicia de Estados Unidos en contra de la empresa del Estado Seguros Sucre. ¿A qué refiere?

Rafael Correa convirtió al Estado en una estructura delincuencial que ahora ha sido descubierta en los Estados Unidos y es una rama de la investigación principal.

La denuncia que ha presentado el Gobierno de ese país en la Corte Sur del Estado de Florida, contra Juan Ribas, exgerente de Seguros Sucre, y su cómplice ecuatoriano, José Vicente Gómez Avilés, y el colombiano Felipe Moncaleano Otero, es por tres delitos: lavado de dinero, testaferrismo y por no justificación de fondos. Allí está evidenciada la corrupción en los seguros que denuncié cuando era asambleísta por Sociedad Patriótica (SP).

Este documento de la Corte dice textualmente que los acusan por una conspiración para lavar sobornos en los Estados Unidos, a través de cuentas bancarias y para ocultar el origen del dinero.

¿Quién era Juan Ribas?

Juan Ribas estuvo cinco años de gerente de Seguros Sucre. También era asesor en el tema de seguros en la Presidencia de Rafael Correa. Los socios de Ribas fueron Alexis Mera y el expresidente, como lo demuestran dos documentos oficiales. El primero del 24 de marzo de 2009; el segundo de marzo de 2010, firmados por Correa. El exmandatario ordenó por escrito, a través de un decreto, que todas las instituciones están obligadas a contratar los seguros solamente con la aseguradora Sucre. Alexis Mera en una comunicación al gabinete confirmó esa orden de Rafael Correa.

Según el documento de la Corte, las coimas se pagaron entre 2014 y 2016 por $ 6,5 millones.

Ecuador debe conocer ahora que el Departamento de Justicia de los EE. UU. descubre esos sobornos por $ 6,5 millones. Allí dice que tenían dos intermediarios que crearon dos compañías para repartir sobornos. Una registrada en Panamá y con cuenta en Suiza.

La otra compañía se creó en las Islas Caimán y con cuenta en Estados Unidos. Este reporte criminal también dice que otras personas están investigadas, pero sus nombres aún no se hacen públicos. Por ello, Fiscalía de Ecuador podría llegar a una cooperación eficaz con Ribas, tal como la hicieron con la exasesora de Rafael Correa, Pamela Martínez; y su exasistente. Él tiene información sobre transferencias y pagos de sobornos en Bélgica y en Ecuador o en cualquier otro país donde se encuentren.

Por esos delitos de lavado de dinero, testaferrismo y no justificación de fondos se pidió detener a los involucrados.

La orden de prisión se expidió el 12 de febrero de 2020. Ribas y sus dos cómplices fueron detenidos. Pero Ribas, quien reside en Miami, pagó $ 500.000 de fianza para mantenerse con grillete hasta la fecha de la audiencia que será en junio.

¿Cómo fue el mecanismo de sobornos?

De esta manera: se cobraba una comisión por afuera de Seguros Sucre a los reaseguradores. Esa comisión iba a Colombia a una reaseguradora y luego la repartía a las Islas Caimán, Panamá y a Suiza. Eso se probó con emails y grabaciones de los detenidos: Falta por saber a quién entregó el dinero Ribas, a qué funcionario de Correa repartía esas comisiones. También cuántos millones de dólares repartieron.

¿Esos 6,5 millones de dólares se repartieron entre otros funcionarios del gobierno de Correa?

Este es otro caso parecido a Sobornos 2012-2016, pero en el sector de seguros. Está en manos de la justicia estadounidense. Salimos del caso Sobornos al caso del escándalo de Seguros Sucre. Veamos cómo salen a la luz otros casos de corrupción del gobierno anterior, pero en el exterior.

Ribas y sus socios son testaferros para conseguir millonarios contratos a dedo. Además esperamos que la justicia ecuatoriana se anote un 10 sobre 10 cuando señale a los beneficiarios de los contratos de publicidad. Recordemos los ingresos millonarios por publicidad de los hermanos Alvarado: Vinicio y Fernando, hoy prófugos de la justicia.

La corrupción quita recursos para la obra pública y para atender las necesidades de los sectores más vulnerables.

El caso de Seguros Sucre es solo un ejemplo de cómo las autoridades del gobierno de Rafael Correa fueron tan indolentes y robaron tanto entre amigos, antes de hacer obras para nuestra gente que hoy está afectada.

El sector de Salud fue debilitado al sacar a profesionales de esa área. En Educación el gobierno de Rafael Correa sacó a los maestros que no eran afiliados a su exmovimiento Alianza PAIS (AP).

En su reemplazo pusieron a sus militantes. Por eso, los hospitales no pueden atender mejor en esta pandemia, los correístas desmantelaron el Sistema de Salud Pública, corrompieron al Sistema de Compras Públicas para beneficiarse de contratos.

Cuánta falta nos hace ese dinero robado para comprar ambulancias, tanques de oxígeno. Mire toda esas personas que van a los hospitales a buscar oxígeno. Me duele el corazón, todo ese dinero que se robaron no era para los ricos, sino para los más pobres. (I)