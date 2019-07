La Fiscalía del Estado advierte el peligro de fuga de Alexis M.

Al quedar sin efecto la orden de prisión preventiva que pesaba contra el exsecretario Jurídico de la Presidencia de la República, Alexis M., “existe un alto peligro de fuga” del exfuncionario.

La advertencia la hizo la fiscal general, Diana Salazar, al precisar que el procesado podría enfrentar una pena de hasta trece años de cárcel, en el caso de corrupción denominado Arroz Verde.

Salazar señaló que en la audiencia de formulación de cargos del pasado 1 de junio, y en la reformulación de cargos del 19 de junio, solicitó la prisión preventiva en contra del exfuncionario.

Ella explicó que eso se hizo para garantizar su presencia en las etapas procesales, el cumplimiento de una posible pena y asegurar la reparación integral a la víctima, que en este caso es el Estado ecuatoriano.

Recordó que en uno de los allanamientos se incautó el computador de Laura T. (también procesada en el caso), en el que se halló el archivo original de los registros de los pagos de las coimas.

En ese archivo constarían fechas, registros y el nombre de Alexis M. A él se le habría entregado $265.000 en dos pagos que figuran como “abonos jurídicos verdes”.

La Fiscal General volvió a expresar su rechazo a la resolución del Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), integrado por los jueces Édgar Flores, Luis Enríquez y el conjuez David Jacho.

Los dos jueces resolvieron cambiar la prisión preventiva del exfuncionario por prohibición de salida del país, arresto domiciliario y uso de grillete.

El contralor General del Estado, Pablo Celi, recalcó que eso por sí solo debería exigir una intervención inmediata del Consejo de la Judicatura (CJ) por la conducta de estos jueces.

Para él, la justicia tiene funcionarios que responden a “los intereses del correísmo y que actúan de forma sistemática para generar inestabilidad en el país”.

El Contralor, la Fiscal General y Marco Proaño, en representación de la Procuraduría del Estado, fueron recibidos esta víspera por el pleno del CJ. Ellos solicitaron que se inicie una acción disciplinaria en contra de los dos jueces que resolvieron la libertad de Alexis M.

En respuesta, el procesado anunció que seguirá con su actitud de respeto a la justicia: “voy a presentar la cara siempre, yo no voy a huir, el que no roba no huye”.

Su abogado defensor, Fausto Jarrín, explicó que su cliente no salió en libertad por razones burocráticas. (I)