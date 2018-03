Baca dice que "no pacta con nadie", no conoce a 'chiquito' y enfila hacia fiscal Moreno

El fiscal general de la Nación, Carlos Baca Mancheno, inició pasadas las 15:13 con su comparecencia ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Esta presentación fue para explicar los alcances de la conversación entre el presidente del Parlamento, José Serrano, con el excontralor Carlos Pólit, prófugo de la justicia, en noviembre pasado.

Antes de arrancar con su intervención, el fiscal solicitó la entrega de una carpeta con documentos que sustentarán su comparecencia a la Secretaría de la Asamblea. Carlos Bergmman, segundo vicepresidente del Parlamento y quien dirige al sesión Nº 503, aceptó el pedido.

Baca Macheno inició su comparecencia haciendo una revisión cronológica de las investigaciones que la Fiscalía emprendió en contra de Pólit.

El funcionario judicial indicó que el 1 de junio de 2017 pudo acceder a las primeras informaciones sobre la trama de corrupción de Odebrecht y el 2 de junio se procedió al allanamiento de la vivienda del excontralor. Baca sostiene que luego de esta última acción se dio a conocer por primera vez el informe sobre el 30S que lo salpica en actos de corrupción.

EL Fiscal General solicitó presentar el audio de la conversación entre Serrano y Pólit ante el Pleno. Ahí fue desglosando el archivo de audio y explicando su posición frente a lo dicho.

Cuando se escuchó la parte en la que Serrano dice que Baca no está dispuesto a cumplir con ningún acuerdo, el Fiscal General afirmó: "Yo no he hecho ni haré ningún acuerdo con prófugos de la justicia (...) No acuerdo ni pacto nada con nadie. Si eso es motivo de disgusto o gusto de algunos me tiene sin cuidado".

Desde ese momento Baca empezó con su crítica hacia la fiscal subrogante Thania Moreno, a quien acusa de haber iniciado tres investigaciones en su contra "15 minutos después" de haber revelado el audio entre Serrano y Pólit.

Pero también recordó que Moreno fue la encargada del caso pases policiales, en el que también se involucró al entonces ministro del Interior, José Serrano. Baca aseguró que la fiscal subrogante fue la encargada del caso, pero también fue denunciada por pedir pases policiales.

Minutos después se volvió a escuchar el diálogo de Serrano con Pólit, en específico la parte en la que se menciona a una persona con el sobrenombre de "chiquito" que habría sido el nexo entre el presidente de la Asamblea y el excontralor para el trámite de documentos.

Baca dijo que desconocía quién era 'chiquito', pero lamentó que todo lo que se dijo en esa parte del audio se cumplió. Es decir, que supuestos indicios de responsabilidad penal empezaron a aparecer en los portales electrónicos del exsindicalista Fernando Villavicencio.

El Fiscal General aseguró que este cruce con el titular del Parlamento "no es personal" sino "institucional", porque una cabeza de una Función del Estado no puedo decir que hay "que bajarse" a un funcionario judicial.

Finalmente, Baca recordó que en la Comisión del 30S -de la que fue miembro- solo investigó 4 casos de los 69 que se abrieron por los hechos del 30 de septiembre de 2010.

"La Comisión no tuvo ninguna participación judicial en ningún proceso", afirmó el Fiscal. (I)