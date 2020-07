Fernando Balda oficializó su precandidatura a la Presidencia de la República

El activista político Fernando Balda dio a conocer el jueves 9 de julio de 2020 su postulación oficial como precandidato presidencial para los próximos comicios de 2021, bajo el auspicio del movimiento Libertad es Pueblo (Lista 9).

Balda, a través de su página en la red social Facebook, criticó el estado actual de la política asociada con sonados casos de corrupción y que la solución económica a la actual crisis "no puede venir de acaudalados banqueros, que obstinadamente pretenden gobernarnos, porque ellos han sido quienes han sangrado al pueblo y por ello el pueblo les ha dicho varias veces en las urnas que no".

Añadió que "no puede venir de la extrema derecha porque ya ha cogobernado 50 años y son corresponsables de lo que sucede. No puede venir del grupo de ladrones y criminales y prófugos porque sería el colmo del masoquismo social. No puede venir de quienes incendian calles y generan caos porque los ecuatorianos somos gente de paz. Y menos aún puede venir del continuismo".

El activista destacó que por su lucha contra la corrupción han intentado asesinarlo cinco veces y lo encarcelaron por dos años.

Agregó que "mientras otros posan en fotos para hacerse pasar por todo aquello, nosotros lo llevamos certificado con sangre, sudor y lucha en el corazón".

Anunció que desde el próximo miércoles 15 de julio iniciará un recorrido por el país explicando su plan de gobierno, el cual también se puede visualizar en www.fernandobalda.com.

La vida política de Balda inició en 2006 cuando integró el movimiento Alianza País. En 2008 deja dicha organización y se une al Partido Sociedad Patriótica, con quien, en 2009, sería candidato a la Asamblea sin lograr un curul. En 2016 se desafilia de PSP para formar el colectivo Unidad, Cambio y Progreso, para los comicios de 2017.

En el anterior gobierno, Balda fue acusado por injurias contra Rafael Correa, por lo que buscó refugio en Colombia, primero en 2009, y luego desde mediados de 2010. Tiempo después, en 2018, Balda sigue un juicio contra del exmandatario por un supuesto secuestro en Bogotá para ser deportado al Ecuador. (I)