Fernando Alvarado tiene aún cuentas por saldar por enriquecimiento ilícito, peculado y otros delitos

Uno de los brazos ejecutores y con mayor influencia dentro de la Revolución Ciudadana, que estuvo al mando del manejo de medios de comunicación, publicidad y el aparataje propagandísco, fue el exsecretario de Estado Fernando Alvarado, quien fue parte del círculo cercano del expresidente Rafael Correa.



Hace pocos días fue declarado inocente en el caso Secom, por el que huyó del país en octubre de 2018. La Fiscalía apelará esa decisión.

De acuerdo con información proporcionada por Fiscalía, Alvarado Espinel tiene todavía cuentas pendientes en la justicia. Existen 6 procesos en fase de indagación previa que no aparecen en el sistema de consulta SAJTE, pues son reservados.



Tres por el delito de peculado. Dos de esas denuncias fueron presentadas por el hijo del expresidente Abdalá Bucaram, Jaime Abdalá Bucaram Pulley y César Monge. La otra causa abierta fue derivada de un informe de la Contraloría General del Estado.



Además afronta otros procesos por tráfico de influencias, abuso de dinero público y enriquecimiento ilícito.



El Ministerio Público abrió la indagación por enriquecimiento ilícito en el año 2018. La Unidad de Análisis Financiero (UAFE) reportó y alertó a la Fiscalía sobre operaciones inusuales e injustificadas entre los años 2010 y 2017 sobre los hermanos Fernando y Vinicio Alvarado, excolaboradores, familiares (esposa, cuñado, madre y sobrinos) y 8 empresas relacionadas con ellos.



La información financiera que levantó la UAFE fue cruzada con otras instituciones de control como el Servicio de Rentas Internas, la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos y la Superintendencia de Compañías que la recopiló en 60 hojas. La indagación reveló que todos recibieron 7.1 millones de dólares de instituciones y empresas del Estado. Otra arista reveló que 161 millones se movieron entre las cuentas de los hermanos Alvarado, sus esposas y las compañías Creacional, Arkae S.A. y otras. Esas firmas registraron un crecimiento de hasta el doble de lo que habitualmente percibían entre 2013 y 2017.



Creacional, de Vinicio Alvarado, fue beneficiaria de pagos que efectuaron los canales incautados y la empresa de Medios Públicos. Por ejemplo EcuadorTV pagó más 258 mil dólares, Tc Televisión 146 mil dólares y Gamavisión 41 mil dólares.



En 2018, por disposición de la Contraloría, el Gobierno canceló más de seis millones de dólares por la transmisión de 119 sabatinas del expresidente Rafael Correa entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de octubre de 2017, recursos que debieron ingresar a la televisora GamaTV.



Uno de los personajes señalados dentro del examen fue el ex delegado de la Presidencia a la Unidad de Gestión de Medios (Ugemed), Fernando Alvarado.



13 informes de Contraloría General del Estado con responsabilidad penal en contra de Fernando Alvarado Espinel



De los 13 informes en los que la Contraloría ha determinado indicios de responsabilidad penal, El Telégrafo pudo acceder, 9 corresponden a los exámenes especiales que se realizaron en el canal incautado Gamavisión o GamaTV que lo llevaron a la quiebra y que fueron remitidos a la Fiscalía para que inicie las investigaciones.



Estudios que arrojaron datos interesantes, sobre cómo se llevó la administración de la televisora, que era de propiedad de los hermanos Isaías y que fue incautada en el año 2008.



La Contraloría efectuó un examen a la administración y a los contratos y convenios relacionados con los derechos de transmisión y retransmisión de los partidos de fútbol durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 30 de abril de 2016. Estas fueron algunas de las conclusiones:



1. Sin justificación USD 278 295,07 el ente de control no pudo determinar el cumplimiento de contratos, ni la justificación de firma de ellos, los objetivos, las actividades a cumplirse., multas, administración y los productos relacionados a servicios de asesoría, consultoría de programas, imagen, valuación financiera, inventario, valoración y codificación de los activos fijos, revisión de los estados financieros, control financiero, entre otros.



2. Pagos: La Contraloría rastreó desembolsos por USD 870.660 al Barcelona Sporting Club sin un compromiso contractual con el canal de televisión. Tampoco se hicieron gestiones para recuperar ese monto.



3. Pago de comisiones “over” a agencias de publicidad sin considerar aspectos como la base de la facturación, porcentajes establecidos en las tablas de incentivos, entre otros parámetros. Se determinó una diferencia de USD 4´990 902,61.



4. USD 59.815 en pagos efectuados al gerente general de GamaTV sin el sustento legal, que fueron cancelados como remuneraciones duplicadas.

5. USD 1´093 293,26 monto que se destinó para el pago de comisiones por venta sin contar con una política definida. De acuerdo con la Contraloría no existieron documentos que justifiquen el cálculo de estas.



6. USD 102.205,85 que GamaTV pagó a personal que no laboró en el canal, como asesores que prestaron sus servicios profesionales en la Secretaría Técnica del Fideicomiso de Medios.

7. Se efectuaron pagos por honorarios profesionales sin que los contratos sean reportados ni revisados, con desembolsos, por USD 412 922,33.



8. USD 198 586,24 distribuidos en contratos de arrendamiento de departamentos y casas para directores, sin que los contratos de trabajo establezcan la obligatoriedad de otorgar este beneficio.



En otro examen sobre las operaciones financieras y administrativas de GamaTV, entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de octubre de 2017, determinó que las Agencias CREACIONAL S.A. y Percrea Cía. Ltda. contrataron espacios publicitarios en el canal incautado, por los que recibieron USD 236.630,28 por comisiones “over”, sin que sus contratos publicitarios superen los USD 2 millones, monto mínimo establecido en los años 2015 y 2016 para acceder a este beneficio.



Cadena Ecuatoriana de Televisión C.A. canal 10

La Contraloría realizó exámenes especiales a la administración, gastos y contratos, adquisición de bienes, prestación de servicios, consultorías, remuneraciones y comisiones a los empleados de TC Televisión, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017.

Estas son algunas de las conclusiones del proceso:

1. La televisora pagó USD 3 922,00 por gastos que no estuvieron relacionados a actividades laborales dentro de la institución, correspondieron a alimentación, hospedaje, y pasajes aéreos de Fernando Alvarado, quien era delegado del presidente de la República y familiares

2. TC vinculó comercialmente al canal y se permitió el pago de comisiones y bonificaciones por servicios de publicidad a varias empresas a pesar de tener parentesco de primero y segundo grado de consanguinidad con Fernando Alvarado, quien se desempeñaba como miembro de la junta de accionistas del canal en calidad de presidente.

La Contraloría auditó las declaraciones patrimoniales juramentadas que presentó Fernando Alvarado durante el período en el que trabajo en varios cargos del servicio público entre 1 de enero de 2012 y 30 de junio de 2017 como el Ministerio de Turismo, la Unidad de Gestión de Medios, la Secretaría Nacional de Comunicación, la Corporación Aeroportuaria de Cuenca y la Empresa de Medios Públicos. Estos fueron algunos de los hallazgos de los auditores:

- No se detalla la procedencia de USD 125.947,46 depositados en tres cuentas bancarias de Alvarado.

- Una diferencia de USD 24 681, 12 de los ingresos percibidos en tarjetas de crédito de Alvarado y su esposa

- Transferencia de Ecuador al Exterior de USD 3.289,01 de la cónyugue de Alvarado. (I)